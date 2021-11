Tutte le strade di Milano chiuse nel weekend di domenica 7 novembre

Manifestazioni contro il green pass ed eventi legati all'autunno. Per questi motivi alcune strade di Milano saranno chiuse al traffico nel pomeriggio di sabato e nella giornata di domenica 7 novembre.

Manifestazione No green pass

Sabato 6 novembre dalle 17:00 alle 21:00

I manifestanti, come concordato con la questura di Milano, si raccoglieranno in Piazza Fontana e poi percorreranno, via Mazzini, piazza Missori, corso di Porta Romana, viale Caldara, viale Regina Margherita, piazza V Giornate, viale Bianca Maria, corso XXII Marzo, viale Piceno, via dei Mille, viale Abruzzi, piazzale Loreto, corso Buenos Aires sino in piazza Oberdan, dove la manifestazione si concluderà.

Colori e sapori d'autunno

domenica 7 novembre dalle 06.00 alle 22.00

Per la manifestazione Sapori d'autunno la polizia locale ha deciso la chiusura al traffico della via Battistotti Sassi (da viale Corsica a piazza Adigrat). Sono esclusi i mezzi di emergenza e gli aventi diritto.