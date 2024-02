Tutte le strade chiuse al traffico a Milano sabato 10 febbraio

Due manifestazioni, una marcia, una sfilata di Carnevale e le cineprese in azione. Nella giornata di sabato 10 febbraio a Milano sono in programma diversi eventi e manifestazioni che causeranno la chiusura al traffico di alcune strade. Tutte le informazioni sono state pubblicate sul portale istituzionale del comune di Milano. Ecco tutte le vie chiuse.

Riprese cinematografiche

Sabato 10 febbraio, dalle ore 6.00 alle ore 15.00

Chiusura al traffico di via Baracchini nel tratto da via Paolo da Cannobio a piazza Diaz.

Sfilata di Carnevale

Sabato 10 febbraio, dalle ore 10.30

Ritrovo in piazza San Giovanni Battista alla Creta. Itinerario: via dell’Allodola, via Carozzi, via Ugo Pisa, via del Cardellino, via Rondine, via dello Storno, piazza San Giovanni Battista alla Creta, via dell’Allodola.

Corteo della comunità senegalese

Sabato 10 febbraio, dalle ore 14.30

Ritrovo in piazza Castello. Itinerario: via Jacini, via Paleocapa, viale Alemagna, viale Moliere, viale Milton, via Mario Pagano, piazza Sempione.

La comunità senegalese si ritrova in piazza per protestare contro il rinvio delle elezioni nel Paese africano. Sono attese 400 persone.

XI marcia dei malati rari

Sabato 10 febbraio, dalle ore 15.00

Ritrovo in piazza Castello. Itinerario: via Beltrami, largo Cairoli, via Dante, piazza Cordusio, via Orefici, piazza del Duomo, Corso Vittorio Emanuele II, piazza San Babila, corso Venezia, via Palestro.

Corteo contro le Olimpiadi

Sabato 10 febbraio, dalle ore 15.00

Ritrovo in piazzale Lodi. Itinerario: viale Isonzo, via Ripamonti, via Serio, via Vezza d'oglio, via Balduccio da Pisa, via Vallarsa, via Benaco, piazza Bonomelli, via Mincio, piazzale Ferrara, via Mompiani, piazzale Gabrio Rosa, viale Enrico Martini, piazzale Corvetto.

Per la manifestazione contro i Giochi Milano-Cortina 2026, indetta dalla sigla "Cio", comitato olimpiadi insostenibili, sono attese più di mille persone.