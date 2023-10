Blocco del traffico per la "Deejay ten": tutte le strade chiuse a Milano

La Deejay ten invade Milano. Il prossimo 15 ottobre, domenica, nel capoluogo meneghino andrà in scena la famosa corsa organizzata da radio Deejay. Due i percorsi previsti, 5 e 10 km, con punto di partenza sempre in piazza Duomo. Lo start è fissato alle 9 per la "ten" e venti minuti più tardi per la "five".

Per permettere il passaggio degli atleti, chiaramente le strade saranno chiuse al traffico. Queste le strade del percorso:

10 chilometri:

Piazza del Duomo (Partenza lato Museo del Novecento Milano/via Marconi), via G. Mengoni, via Santa Margherita, piazza della Scala, via Case Rotte, Largo Raffaele Mattioli, via A. Catena, piazza F. Meda, corso G. Matteotti, piazza San Babila, corso Venezia, via Senato, piazza Cavour, via Manzoni, via G. Verdi (contromano), via dell’Orso (contromano), via Cusani, Largo Cairoli, Foro Buonaparte, via B. Ricasoli, piazza Castello, viale Gadio, viale E. Alemagna, viale Molière, viale Pietro e Maria Curie, via XX Settembre, piazza della Conciliazione, via A. da Giussano, via Guido D’Arezzo, via del Burchiello, via Giotto, piazza M. Buonarroti, via Tiziano, viale Cassiodoro, piazza VI Febbraio, viale S. Boezio, Largo Domodossola, via Domodossola, corso Sempione carreggiata centrale, via F. Melzi d’Eril, viale G. Byron, viale Elvezia, piazza Lega Lombarda, via Legnano, viale Gadio (Arrivo)

5 chilometri:

Piazza del Duomo (Partenza lato Museo del Novecento Milano/via Marconi), via G. Mengoni, via Santa Margherita, piazza della Scala, via Case Rotte, Largo Raffaele Mattioli, via A. Catena, piazza F. Meda, corso G. Matteotti, piazza San Babila, corso Venezia, via Senato, piazza Cavour, via Manzoni, via G. Verdi (contromano), via dell’Orso (contromano), via Cusani, Largo Cairoli, Foro Buonaparte, via B. Ricasoli, piazza Castello, viale Gadio, viale E. Alemagna, viale Molière, viale G. Milton, via Pagano, piazza Sempione (Arrivo).