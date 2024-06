Tutte le strade di Milano chiuse sabato e domenica 16 giugno

Una sfilata di moda, ma anche due manifestazioni. Per questo alcune strade di Milano saranno chiuse al traffico nella giornata di sabato e domenica 16 giugno. Tutte le informazioni sono state pubblicate sul portale istituzionale del comune di Milano.

Sfilata di moda

Sabato 15 giugno dalle 12 alle 17

Chiusura di via Moncucco, nel tratto da via Santander a fine via.

Manifestazione con corteo

Sabato 15 giugno dalle 14 alle 21

Ritrovo all’interno dei Giardini Indro Montanelli. Itinerario: corso Venezia, piazza San Babila, corso Europa, largo Bersaglieri, via Verziere, piazza Fontana, via C.M. Martini, piazza del Duomo.

Manifestazione con corteo

Domenica 16 giugno, dalle 17 alle 19

Ritrovo in piazza San Babila. Itinerario: corso Matteotti, piazza Meda, largo Mattioli, via Case Rotte, piazza della Scala, via Verdi (contromano), via dell’orso (contromano), via Cusani, largo Cairoli, via Beltrami, piazza Castello, piazza del Cannone.