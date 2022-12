Le strade chiuse al traffico intorno a piazza Scala per la Prima del 7 dicembre

Milano si prepara per la Prima del 7 dicembre al Teatro alla Scala: andrà in scena 'Boris Godunov' di Modest Musorgskij, per la seconda volta nella storia del teatro scaligero dopo quella del 1979. E, come ogni anno, il Comune di Milano prende le 'misure' viabilistiche intorno al teatro per ragioni di ordine esicurezza pubblica.

In particolare, dall'una di pomeriggio a mezzanotte del 7 dicembre saranno chiuse al traffico le seguenti strade: piazza Scala, via Manzoni, via Case Rotte, via Verdi, via Filodrammatici e (nel tratto compreso tra via Grossi e piazza Scala) via Santa Margherita. Diverse le eccezioni: potranno transitare i veicoli al servizio dei disabili (anche per trasporto collettivo), i veicoli di emergenza e soccorso, i taxi e gli Ncc (ma solo per chi deve recarsi alla Scala o al Teatro Manzoni), i veicoli che trasportano persone in strutture ricettive, i veicoli dei residenti, i veicoli che devono raggiungere box o posti auto, i veicoli dell'organizzazione della Prima e, infine, tutti i velocipedi.

Inoltre, dalle 7 di mattina a mezzanotte sarà vietata la sosta in entrambi i lati nelle seguenti strade: via Santa Margherita (tra via Grossi e piazza Scala), largo Ghiringhelli, piazza Scala, via Filodrammatici, via Manzoni (tra via Monte Napoleone e piazza Scala), via Case Rotte, largo Mattioli, via Arrigo Boito, via Verdi, piazzetta Bossi, piazza Ferrari. Anche in questo caso sono escluse le categorie di veicoli di emergenza e soccorso nonché dell'organizzazione della Prima.

Infine, in piazza Duomo, dall'una di pomeriggio a mezzanotte sarà vietato il transito di veicoli con lunghezza complessiva superiore a cinque metri. Quindi niente limousine a noleggio e niente bus turistici.