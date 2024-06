Tutte le strade chiuse sabato e domenica 9 giugno

Un corteo musicale, una festa, ma anche una processione religiosa e una bicicletta. Per questo alcune strade di Milano saranno chiuse al traffico nella giornata di sabato e domenica 9 giugno. Tutte le informazioni sono state pubblicate sul portale istituzionale del comune di Milano.

Corteo musicale

Sabato 8 giugno, partenza del corteo alle 17.15 da via Fabio Massimo

Itinerario: via Fabio Massimo – via Montemartini. Arrivo in piazza Gabriele Rosa dove alle 17.45 circa avrà termine il corteo e si svolgerà una performance artistica.

Festa di Radio Deejay

Sabato e domenica 9 giugno

L’evento interesserà l’area di piazza Sempione, parco Sempione – piazza del Cannone, l’area antistante la Palazzina Appiani, l’area di viale Malta, l’area asilo e parco giochi bambini, la biblioteca, il teatro Burri e il Cortile delle Armi del Castello Sforzesco.

Milano Latin Festival

Sabato 8 giugno

Dalle 19 alle 2 chiusa via Airaghi.

Processione religiosa

Domenica 9 giugno, dalle 10 in via Redi

Itinerario: via Redi – via Morgagni – piazza Lavater (tratto contromano fino a via Cadamosto) – via Cadamosto – piazza Santa Francesca Romana con arrivo presso la parrocchia Santa Francesca Romana dove la processione avrà fine.

Bicicletta “Ride4Good”

Domenica 9 giugno, dalle 7.30 alle 16.30

Ore 7: ritrovo dei ciclisti partecipanti in via Magolfa, 30 (Spazio Alda Merini) con partenza scaglionata a piccoli gruppi.

Ore 8: partenza del primo gruppo con percorso lungo 116 km da via Magolfa - Alzaia Naviglio Pavese – confine comunale e inizio percorso fuori Comune. Termine della biciclettata presso il luogo di partenza.

Ore 9: partenza del secondo gruppo con percorso lungo 59,9 km da via Magolfa - Alzaia Naviglio Pavese – confine comunale e inizio percorso fuori Comune. Termine della biciclettata presso il luogo di partenza.

Ore 9.30: partenza del terzo gruppo con percorso lungo 14,9 km da via Magolfa - Alzaia Naviglio Pavese – viale Gorizia – Alzaia Naviglio Grande - via Pietro Giordani – rotonda di via Buccinasco – via Enna – via Merula – via Martinelli – via della Ferrera – via Camillo Giussani – via Pepere – via R. B. Crivelli – via privata Tre Castelli – via Valpolicella – via Bardolino – via San Marchetto – via Gattinara – via Alzaia Naviglio Pavese – via E. Gola – via Magolfa. Termine della biciclettata presso il luogo di partenza.