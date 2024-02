Lavori in autostrada: quali strade chiudono e quando

Sono previste diverse chiusure dei tratti autostradali milanesi per la prossima settimana. Per lavori di rifacimento della pavimentazione, alcuni punti della A1 Milano-Napoli verranno chiusi in orario notturno. Dalle 21 alle 5 di lunedì 19, martedì 20 e mercoledì 21 febbraio lo svincolo di Melegnano in entrata verso Bologna non sarà utilizzabile. Si consigli l’ingresso in A1 da San Giuliano.

Sempre sulla A1 Milano Napoli, lunedì 19 e martedì 20 febbraio dalle 22 alle 5 gli operatori si occuperanno del rinnovo della segnaletica verticale e orizzontale. Per questo sarà chiuso l’ingresso di Casalpusterlengo sia verso Milano, sia verso Bologna. Si suggerisce di utilizzare l’entrata di Lodi.

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, invece, verranno effettuati i lavori di ispezione e manutenzione delle gallerie. Dalle 22 alle 5 di lunedì 19, mercoledì 21 e venerdì 23 febbraio verrà chiuso il tratto tra Lago di Como e l’allacciamento con la A59 Tangenziale di Como verso Lainate. Divieto di transito anche sul tratto tra Como Centro e Chiasso verso il confine. Infine, dalle 22 alle 5 di sabato 24 e domenica 25 febbraio sarà chiuso il tratto tra Lago di Como e Como Centro verso Lainate.