Il blocco del traffico per la Milano-Sanremo: ecco l'elenco delle strade chiuse sabato

Sabato 20 marzo mattina una parte di Milano sarà chiusa al traffico della auto per permettere la partenza della Milano-Sanremo, classica del ciclismo mondiale. Sarà una sorta di mini blocco del traffico che vedrà la polizia locale impegnata a garantire la sicurezza e il rispetto delle norme. Gli agenti di polizia locale impiegati nella giornata sono circa 100.

L'elenco delle strade chiuse per la Milano-Sanremo

Dalle ore 09.40 circa partenza (non competitiva) dei ciclisti da piazza Castello, poi via Beltrami , Foro Buonaparte, piazzale Cadorna, via Carducci, via De Amicis, via Molino delle Armi, corso Italia, piazzale di Porta Lodovica, via Teulié, via Castelbarco, via Bazzi, via Lampedusa, via Valla, piazza Agrippa, via Medeghino, piazza Abbiategrasso, via dei Missaglia, via Boifava e via della Chiesa Rossa dove alle 10.10 circa, in corrispondenza di via Pienza, avverrà la partenza ufficiale della corsa in direzione di Sanremo.

In piazza Castello i ciclisti firmeranno e poi partiranno insieme per raggiungere il punto del via. Anche l'Azienda trasporti milanesi (Atm) dovrà deviare diverse linee per permettere il passaggio della corsa.

Modifiche alle linee Atm per la Milano Sanremo

Tram 1 - Dalle 8 alle 10:30

In entrambe le direzioni, devia tra via Broletto e viale Certosa, passando per via Ponte Vetero, Lanza M2, p.za Lega Lombarda, via Nono, Cenisio M5 e p.za Firenze. Non passa per Cairoli M1 e Cadorna M1.

Tram 2 - Dalle 9:15 alle 10:15

In entrambe le direzioni, devia tra via Farini/p.le Baiamonti e c.so Colombo/p.le Cantore passando per via Ceresio, Monumentale, via Procaccini, c.so Sempione, via Pagano, l.go V Alpini, via Ariosto, v.le S. Michele del Carso, p.le Aquileia e v.le Coni Zugna. Non passa da viale Montello, via Legnano, via Ponte Vetero, via Broletto, Duomo, via Torino, via Correnti e corso Genova.

Tram 3 - Dalle 9:15 alle 10:15

Fa regolare servizio tra Gratosoglio e piazza 24 Maggio, poi svolta in v.le Gorizia, c.so Colombo e termina il percorso a Porta Genova M2. Non passa da c.so di P.ta Ticinese, via Torino e Duomo.

Tram 4 - Da inizio servizio alle 11

Fa regolare servizio tra Niguarda e Lanza M2. Da qui devia passando per via Tivoli, via Mercato e termina il percorso in via Cusani (Cairoli M1).

Tram 14 - Dalle 9:15 alle 10:15

Fa servizio tra Cimitero Maggiore-Duomo M1 M3 (via Cantù) e tra Lorenteggio–p.le Cantore. Da qui, devia fino a Porta Genova M2 passando per corso Colombo. Non percorre via Torino, via Correnti e corso Genova.

Tram 15 - Dalle 9:15 alle 10:15

Fa regolare servizio tra Rozzano (via G. Rossa) e p.za Abbiategrasso M2, dove fa capolinea.

Tram 16 - Dalle 8:30 alle 10:15

Fa servizio tra Monte Velino-Duomo (via Dogana) e tra De Angeli M1-corso Vercelli. Da qui, devia fino a p.za Castelli passando per via Ariosto, l.go V Alpini, via Monti, p.za 6 Febbraio, Domodossola, c.so Sempione, p.za Firenze e via Mac Mahon. Non passa da c.so Magenta, via Meravigli e via Orefici/Cordusio M1.

Tram 19 - Dalle 8:30 alle 10:15

Fa servizio tra Lambrate M2-Duomo M1 M3 (via Dogana) e tra p.za Castelli-l.go Quinto Alpini. Da qui, devia fino a De Angeli M1 passando per via Ariosto, p.le Baracca, c.so Vercelli. Non passa da c.so Magenta, via Meravigli e via Orefici.

Bus 50 - Dalle 8 alle 10:30

Fa servizio tra Lorenteggio e via Boccaccio, prima di piazza Virgilio, dove termina il percorso. Non passa per Cadorna M1 M2 e Cairoli M1.

Bus 57 - Dalle 8 alle 10:30

Fa servizio tra Q.to Oggiaro e l.go Medici, dove termina il percorso. Non passa per p.za Morselli, v.le Elvezia, p.za Lega Lombarda, Arena, Lanza M2, Cairoli M1.

Bus 58 - Dalle 8 alle 10:30

Fa servizio tra Baggio (via Noale) e via Boccaccio, prima di piazza Virgilio, dove termina il percorso. Passa per Porta Vercellina e Conciliazione M1. Non passa per via San Vittore, l.go D’Ancona e Cadorna M1 M2.

Bus 59 - Dalle 9:15 alle 10:15

Fa servizio tra Famagosta e p.za Belfanti. Da qui devia per via Segantini, p.za Arcole, dove termina il percorso. Non passa da v.le Liguria, c.so San Gottardo e Porta Lodovica.

Bus 61 - Dalle 8 alle 10:30

Cambia percorso passando per via Manin, p.za lega Lombarda, v.le Elvezia, via Douhet, via Melzi d’Eril, via Canova (direzione p.za Napoli) e per via Canova, via Melzi d’Eril, v.le Byron, v.le Elvezia, p.za Lega Lombarda, p.le Biancamano, via della Moscova, l.go La Foppa, via Statuto, l.go Treves, via Balzan, via Montebello via De Marchi, via Fatebenefretelli (direzione l.go Murani). Non passa da Lanza M2, Cairoli M1 e Cadorna M1 M2.

Bus 65 - Dalle 9:15 alle 10:15

Fa servizio tra P.ta Romana M3 e via De Angeli/via Ripamonti, dove termina il percorso. Non passa da via Spadolini, via Bazzi, via Medeghino e p.za Abbiategrasso M2.

Bus 79 – Dalle 9:15 alle 10:30

Fa servizio tra Gratosoglio e via Feraboli. Non passa da C.na Basmetto e non percorre il tratto via Chiesa Rossa-Porta Lodovica.

Bus 94 - Dalle 8:30 alle 10:30

Fa servizio tra P.ta Volta e via V. di Modrone. Da qui devia e termina il percorso in l.go Augusto. Non passa per via Sforza, via Santa Sofia, via De Amicis, Sant’Ambrogio M2e Cadorna M1 M2.