Il blocco traffico per la Run for inclusion: strade chiuse e mezzi Atm deviati

Altra domenica, altra gara e altro blocco del traffico in una zona di Milano. Stavolta, domenica 30 ottobre, saranno interessate le vie del centro: dalle 9.30 circa si correrà la Run for inclusion. Promossa da DHL Express Italy e powered by Uniting Group, la gara non è competitiva, ed è pensata per essere percorsa correndo o camminando, da soli, con la famiglia o con gli amici. Partenza dall’Arco della Pace: 7.24 km per sottolineare la necessità di un impegno costante verso questi temi, 7 giorni su 7 e 24 ore al giorno.

Sarà una due giorni ricca di appuntamenti, con l’inaugurazione alle 14.30 di sabato 29 ottobre del ‘Village Run For Inclusion’, che per l’occasione trasformerà l’Arco della Pace in teatro di attività, stand informativi delle Associazioni Onlus partecipanti, DJ set, talk e interventi pensati per promuovere e approfondire i valori propri dell’appuntamento, grazie al contributo di famosi ospiti e stimati esperti. Anche il pettorale gara, elemento iconico per eccellenza di ogni corsa, vivrà come un vero e proprio manifesto per i temi della Run: i partecipanti potranno infatti scrivere un personale pensiero, trasformandolo in un messaggio e un simbolo della libertà d’espressione e inclusività che ognuno può e deve avere.

I mezzi deviati e percorso della gara di domenica

La gara di corsa in centro, comunica Atm, potrebbe avere conseguenze su queste nostre linee di superficie: 1, 2, 4, 12, 14, 16, 19, 50, 57 e 61. Le vetture potrebbero essere rallentate, deviate o terminare la corsa prima del capolinea.

Il percorso inizia in viale Malta (interno parco Sempione) e prosegue lungo viale Byron, viale Goethe, via Quintino Sella, Foro Buonaparte, via Cusani, via dell’Orso, via Verdi, piazza della Scala, via Case Rotte, largo Mattioli, via Catena, piazza Meda, corso Matteotti, via San Pietro all’Orto, corso Vittorio Emanuele, piazza Duomo, via Martini, via Mercanti, piazza Cordusio, via Dante, largo Cairoli, via Ricasoli, piazza Castello e piazza Sempione.