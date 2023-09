Tutte le strade chiuse a Legnano per la Coppa Bernocchi

Strade chiuse e scuole a orario ridotto. Succederà a Legnano nella giornata di lunedì 2 ottobre, giorno in cui si disputerà la Coppa Bernocchi, gara ciclistica del trittico lombardo.

A partire dalle 10 e per il tempo necessario al passaggio della corsa sarà vietata la circolazione su via Per Cerro Maggiore; viale Cadorna; viale Toselli; via San Michele del Carso; via XX Settembre nel tratto compreso tra via San Michele del Carso e il confine con San Giorgio su Legnano.

Nel pomeriggio lungo il percorso della gara, dalle 13.30 e per il tempo necessario al passaggio della corsa, è vietata la circolazione veicolare su via Robino; viale Sabotino (da via Robino a via Novara), via Novara (da viale Sabotino a via Venegoni), via Venegoni, piazza del Popolo, piazza Monumento, piazza Frua, corso Italia, piazza IV Novembre, via Barlocco, corso Sempione nel tratto tra via Barlocco e viale Toselli. Il divieto di circolazione sarà invece esteso dalle 13.30 alle 18.00 in viale Toselli, via per San Vittore Olona e via Renato Cuttica.

Durante la chiusura viaria del pomeriggio sono individuati i seguenti varchi utilizzabili per il solo attraversamento in entrata e/o uscita dei veicoli su indicazione del personale:

viale Sabotino all’intersezione con la via Nazario Sauro: consentita entrata e uscita;

corso Italia all’intersezione con la via Giolitti: consentita circolazione in direzione di via della Vittoria;

via Venegoni, all’intersezione con via Genova e via XX Settembre;

corso Sempione in corrispondenza dell’intersezione con la via Grigna e via Ferraris, consentita circolazione in direzione di via Colli S.Erasmo;

viale Toselli, all’intersezione con via Santa Caterina e via Strobino

Per evitare che il traffico veicolare causato dagli istituti scolastici ricada su una viabilità già modificata dal passaggio della corsa, negli istituti Carducci, Barbara Melzi, Dell’Acqua, Bernocchi, Galilei e nell’asilo Santa Teresa ingressi e uscite saranno sospesi dalle 13 alle 16. Alle scuole Don Milani gli alunni dovranno uscire entro le 13.