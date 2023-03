Blocco del traffico a Milano: tutte le vie chiuse per i cortei e le manifestazioni di sabato

Sarà un fine settimana da "traffico in tilt" nella città di Milano. Non solo per lo sciopero dei trasporti in programma - qui i dettagli - e per la Stramilano - qui le vie chiuse - ma anche perché sabato alcune strade e piazze saranno la location di due mega raduni. Da una parte ci sarà in piazza Scala, davanti Palazzo Marino, una manifestazione in difesa dei diritti dei bambini delle 'famiglie arcobaleno', e dall'altra un corteo di antagonisti e anarchici nelle vie a nord della città.

La manifestazione per i diritti dei bambini

Il primo presidio sarà alle 15. In un primo momento doveva farsi davanti alla prefettura in corso Monforte ma viste le premesse, sembra aderiranno in tantissimi, è stato spostato tutto in piazza della Scala. È stato organizzato da Famiglie Arcobaleno, I Sentinelli di Milano e Cig Arcigay Milano dopo lo stop alla trascrizione dei certificati di nascita dei bambini nati da coppie omogenitoriali. Alla manifestazione saranno presenti anche vari segretari nazionali di partito. Prima tra tutti, la neo segretaria del Partito democratico Elly Schlein, ma anche il neo segretario di +Europa Riccardo Magi. La speranza è quella che scenda in piazza anche il sindaco di Milano, Beppe Sala, ma probabilmente il primo cittadino sceglierà di non partecipare, anche se in questi giorni va ripetendo che ne farà una battaglia politica nazionale. D'altra parte, la Corte Costituzionale aveva invitato il Parlamento a legiferare sul tema, ma non è stato fatto.

Il corteo di antagonisti e anarchici

L'appuntamento sarà in piazzale Loreto, alle 14.30. I gruppi riuniti sotto la sigla "Dax resiste" hanno chiamato a raccolta antagonisti e anarchici dall'Italia e dall'Europa. Secondo quanto trapelato, ci saranno compagini provenienti da Francia, Spagna, Portogallo, Belgio e Grecia. Insieme si muoveranno in corteo per ricordare Dax, Davide Cesare, Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci. Dax era un militante del centro sociale Orso ucciso a coltellate il 16 marzo di 20 anni fa fuori dal pub Tipotà di via Brioschi. Tinelli e "Iaio", Iannucci, erano giovani del Leoncavallo ammazzati a colpi di pistola in via Mancinelli il 18 marzo del '78. Oltre al ricordo dei caduti, c'è il supporto alla battaglia politica di Alfredo Cospito, l'anarchico in sciopero della fame da mesi contro il regime detentivo del 41 bis.

"Dopo l’omicidio di Dax, e successivamente a una fase di aggressioni e assalti, i fascisti, coperti a tutti i livelli, hanno cominciato a infiltrarsi nelle istituzioni; un processo di copertura politica che oggi si aggrava ancor più col nuovo governo Meloni. A noi spetta il compito di combattere contro il neofascismo tutto, istituzionale o di strada che sia, esprimendo un antifascismo non a difesa della democrazia attuale, ma atto a distruggere questo sistema autoritario e patriarcale", l'annuncio dei manifestanti.

"Come ci insegna la storia, il fascismo è stato sempre a servizio del capitale e dei padroni. Ancora oggi, in un’epoca di crisi globale, i camerati assolvono questa funzione sociale fomentando la guerra tra poveri e ostacolando di fatto la costituzione di un fronte di classe unito. Sempre più si avanza verso la totale atomizzazione dei tessuti sociali. Inoltre nell’attuale crisi sistemica, caratterizzata da una vita sempre più precaria, le lotte sociali incontrano la durezza crescente della repressione: esempio lampante è la vicenda di Alfredo Cospito, giunto oggi a oltre 90 giorni di sciopero della fame contro il regime carcerario e del 41 bis, cui è condannato. Esprimiamo la nostra totale solidarietà alla sua lotta che è parte integrante della nostra contro fascismo, autoritarismo e capitalismo", hanno sottolineato i militanti.

Le linee Atm deviate e strade chiuse

Per la manifestazione che parte da piazzale Loreto ci saranno alcuni mezzi Atm deviati. Sono le linee 39, 51, 53, 55, 62, 90 e 91, che potrebbero essere deviate, rallentate o terminare prima del capolinea. "Pianificate per tempo i vostri spostamenti e considerate maggiori tempi di viaggio", il consiglio dell'Aziende dei trasporti milanesi.

Questo il percorso del corteo: piazzale Loreto, via Costa, via Leoncavallo, via Chavez, viale Padova, via Esterle, via Petraccone, via Cambini, via Celentano, via Derma, largo Tel Aviv.