'Blocco del traffico' per la Deejay ten: il percorso e le strade chiuse

La Deejay ten invade a Milano. Domenica 9 ottobre sotto la Madonnina si terrà l'ormai celebre corsa griffata Radio Deejay. Partenza in Duomo e arrivo a Parco Sempione, con il doppio percorso di 5 e 10 chilometri. Il Deejay village sarà invece allestito all'Arco e lì sarà possibile ritirare il pettorale e il pacco gara.

Per permettere il passaggio dei corridori, chiaramente, tutte le strade saranno chiuse ad auto, moto e mezzi pubblici, con una sorta di blocco del traffico che scatterà con lo start della corsa e finirà dopo l'arrivo.

La partenza della 10 chilometri è prevista per le 9.30, mentre 15 minuti dopo scatterà la 5 chilometri. Questo il percorso ufficiale, con le vie chiuse al traffico:

Percorso 10 km

Piazza Duomo Portici Meridionali – PARTENZA

Via Mengoni

Via Santa Margherita

Piazza della Scala

Via Case Rotte

Via Catena

Piazza Meda

Corso Matteotti – 1° KM

Corso Venezia

Via Senato

Piazza Cavour

Via Manzoni

Via Verdi – 2° KM

Via Dell’Orso

Via Cusani

Largo Cairoli

Foro Bonaparte – 3° KM

Piazzale Cadorna

Via Paleocapa

Viale Moliere

Viale Curie

Via XX Settembre, traversa via Brennero – 4° KM

Piazza Conciliazione

Via Alberto da Giussano

Vua Guido D’Arezzo

Via del Burchiello – 5° KM

Via Giotto

Piazza Buonarroti

Via Buonarroti

Piazza Giulio Cesare

Via Belisario

Viale Cassiodoro, incrocio Via Rossetti – 6° KM

Piazza VI Febbraio

Viale Boezio

Largo Domodossola

Via Duilio – 7° KM

Via Arona (adiacente al velodromo Maspes-Vigorelli)

Corso Sempione carreggiata centrale – 8° KM

Via Melzi D’Eril – 9° KM

Viale Byron – ARRIVO

Percorso 5 km

Piazza Duomo Portici Settentrionali – PARTENZA

Via Mengoni

Via Santa Margherita

Piazza della Scala

Via Catena

Via Case Rotte

Piazza Meda

Corso Matteotti – 1° KM

Corso Venezia

Via Senato

Piazza Cavour

Via Manzoni

Via Verdi – 2° KM

Via Dell’Orso

Via Cusani

Largo Cairoli

Foro Bonaparte – 3° KM

Piazzale Cadorna

Via Paleocapa

Viale Moliere

Via Alemagna

Ingresso Parco Sempione

Viale Shakespeare

Cancello Piazza Sempione – ARRIVO