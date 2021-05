Oggi "blocco del traffico" a Milano per la maratona: l'elenco con tutte le vie chiuse

Torna nel 2021, domenica 16 maggio, l'appuntamento con la "Milano Marathon", rinviata lo scorso anno per l'emergenza covid. E in città alcune vie saranno chiuse al traffico.

Lo start della gara principale - la Maratona Élite -, è previsto per le 6.30 in piazza del Cannone. In programma anche altre due specialità: la 10 chilometri competitiva - partenza alle 9.30 e stesso tracciato - e la "Run anywhere", che permetterà a tutti di imitare i top runner senza calcare però il percorso di gara ufficiale.

L'elenco delle vie chiuse al traffico

Per permettere il passaggio degli atleti, numerose strade del centro saranno off limits per le auto e tutti i mezzi. "Gli agenti della polizia locale impegnati per "coprire" l'evento saranno un centinaio, a partire dalla sera precedente per posizionare i cartelli e poi nel giorno dell'evento per la gestione e il controllo del percorso di gara", hanno fatto sapere dal comando di piazzale Beccaria.

Dalle 6 alle 14 circa saranno chiuse piazza del Cannone, piazza Castello, viale Gadio, Foro Nuonparte, Largo Cairoli, Piazzale Cadorna, via Paleocapa, viale Alemagna, viale Molière, viale Milton, via Canova, corso Sempione, via Melzi d'Eril, viale Byron, viale Elvezia, via Legnano.

Servizio speciale anche per Atm, l'azienda di trasporto pubblico che per la mattinata di domenica devierà il percorso di autobus e tram che passano dal centro.

Il percorso della Milano Marathon