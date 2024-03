"Blocco del traffico" domenica a Milano: tutte le strade chiuse

Largo ai podisti. Domenica 24 marzo a Milano ci sarà una sorta di blocco del traffico con numerosissime vie della città che saranno chiuse per lasciare spazio alla "Stramilano", la corsa simbolo della città che quest'anno festeggia l'edizione numero 51.

Tre i percorsi: la 5 chilometri, la 10 chilometri e la mezza maratona, riservata ad atleti professionisti. La 5 e la 10 km partiranno da piazza Duomo con arrivo all'Arco della Pace, mentre la mezza si svolgerà su un tracciato ad anello con start e traguardo da piazza Castello.

#evento "51^STRAMILANO" domenica 24 marzo 2024

- h.8.30 “Stramilano Internazionale Half Marathon” da Piazza Castello;

- h.9.30 “Stramilano dei 50.000” da Piazza del Duomo;

- h.9.50 “Stramilanina” da Piazza del Duomo

Questi i percorsi e le strade chiuse:

5 km, partenza ore 10 Duomo:

Via G. Mengoni

Via Santa Margherita

Piazza della Scala

Via Case Rotte

Largo R. Mattioli

Via A. Catena

Piazza Meda

Corso G. Matteotti

Piazza San Babila

Corso Venezia

Via Palestro

Via Marina

Via Senato

Via Sant’Andrea

Via Montenapoleone

Via A. Manzoni

Via G. Verdi

Via dell’Orso

Via Cusani

Largo Cairoli

Foro Buonaparte

Piazzale L. Cadorna

Via P. Paleocapa

Viale E. Alemagna

Viale G. Milton

ARRIVO: Arco della Pace

10 km, partenza ore 9.30 Duomo:

Via G. Mengoni

Via Santa Margherita

Piazza della Scala

Via Case Rotte

Largo R. Mattioli

Via A. Catena

Piazza Meda

Corso G. Matteotti

Piazza San Babila

Corso Venezia

Piazza Oberdan

Viale L. Majno

Piazza del Tricolore

Viale Bianca Maria

Piazza Cinque Giornate

Viale Regina Margherita

Viale E. Caldara

Piazza Medaglie d’Oro

Viale A. Filippetti

Viale Beatrice d’Este

Piazzale Porta Lodovica

Viale Gian Galeazzo

Piazza XXIV Maggio

Viale G. d’Annunzio

Piazza A. Cantore

Viale Papiniano

Piazzale Aquileia

Viale di Porta Vercellina

Piazzale F. Baracca

Via E. Toti

Piazza Conciliazione

Via XX Settembre

Viale Pietro e Marie Curie

Viale Molière

Viale Alemagna

ARRIVO: Arco della Pace

Mezza maratona, partenza ore 8.30 Castello:

Viale G. Gadio

Via Legnano

Piazza Lega Lombarda

1 Km Bastioni di Porta Volta

Viale F. Crispi

Piazza XXV Aprile

2 Km Bastioni di Porta Nuova

Piazzale Principessa Clotilde

Viale Monte Santo

Piazza della Repubblica

Viale Città di Fiume

3 Km Bastioni di Porta Venezia

Piazza Oberdan

Viale L. Majno

4 Km Viale Bianca Maria

Piazza Cinque Giornate

Viale Regina Margherita (R)

5 Km Viale E. Caldara

Piazzale Medaglie d’Oro

Viale A. Filippetti

6 Km Viale Beatrice d’Este

Largo Isabella d’Aragona

Viale Beatrice d’Este

Piazzale di Porta Lodovica

7 Km Viale Gian Galeazzo

Piazza XXIV Maggio

Viale G. d’Annunzio

8 Km Piazzale A. Cantore

Viale Papiniano

9 Km Viale di Porta Vercellina

Piazzale F. Baracca

Via E. Toti

Piazza della Conciliazione

10 Km Via XX Settembre

Viale Pietro e Marie Curie (R)

Viale Molière

Viale G. Milton (Giro di boa)

Via Molière

Viale Pietro e Marie Curie

Via XX Settembre

Piazza della Conciliazione

11 Km Via E. Toti

Piazzale F. Baracca

Viale di Porta Vercellina

12 Km Viale Papiniano

Piazzale A. Cantore

13 Km Viale G. d’Annunzio

Piazza XXIV Maggio

Viale Gian Galeazzo

Piazzale di Porta Lodovica

Viale Beatrice d’Este

14 Km Largo Isabella d’Aragona

Viale Beatrice d’Este

Via A. Filippetti (R)

Piazzale Medaglie d’Oro

15 Km Viale E. Caldara

16 Km Viale Regina Margherita

Piazza Cinque Giornate

Viale Bianca Maria

17 Km Viale L. Majno

Piazza Oberdan

Bastioni di Porta Venezia (C)

18 Km Viale Città di Fiume (C)

Piazza della Repubblica (C)

Viale Monte Santo (C)

Piazzale Principessa Clotilde (C)

19 Km Bastioni di Porta Nuova (C)

Piazza XXV Aprile (C)

Viale F. Crispi (C)

20 Km Bastioni di Porta Volta (C – R)

Piazza Lega Lombarda (C)

Via Legnano (C)

Viale G. Gadio (C)

21 Km Piazza Castello (C)

21,097 Km ARRIVO: Piazza Castello