Lavori per la M4: strade chiuse per mesi, come cambia la viabilità

Lavori in corso. I cantieri per la costruzione della nuova M4, la metro blu di Milano che per ora conta sei fermate tra Dateo e l'aeroporto di Linate, continuano inevitabilmente a causare disagi e modifiche alla viabilità in centro a Milano.

Da oggi, lunedì 19 giugno, gli operai inizieranno - ha fatto sapere la stessa M4 - a lavorare alla "realizzazione delle sistemazioni delle aree in superficie e del corridoio di indirizzamento dalla stazione Missori della M3 alla stazione Sforza Policlinico" della blu. Proprio questo cantiere causerà la chiusura al traffico di piazza Velasca per i prossimi 15 mesi almeno. Inoltre, via Pantano diventerà a senso unico verso largo Francesco Richini, che a sua volta sarà percorribile solo da via Pantano a via Chiaravalle. La stessa via Chiaravalle invece diventerà a senso unico verso via Larga e via Baracchini.

E non è tutto. Perché il 15 giugno sono partiti i lavori anche per il collegamento tra la M2 e la M4 a Sant'Ambrogio. "Per circa 4 mesi, riaprirà la viabilità su via San Vittore in direzione Porta Vercellina mentre chiuderà su via Carducci nel tratto compreso tra via San Vittore e via De Amicis, via Olona", hanno segnalato dall'azienda. "Per chi proviene da piazzale Cadorna lungo via Carducci sarà quindi possibile svoltare a destra – a senso unico - in via San Vittore in direzione Porta Vercellina, ma non sarà consentito proseguire verso via De Amicis e via Olona", hanno sottolineato da M4, rimarcando che anche il bus 94 sarà costretto a modificare il proprio percorso abituale.

E ancora: "Per consentire alcune lavorazioni nel cantiere per la realizzazione del manufatto Washington, nelle giornate di lunedì 19 e martedì 20 giugno sarà chiuso al traffico il tratto di via Foppa compreso tra viale Misurata e via Washington".

Intanto, i lavori proseguono anche nei tunnel della nuova metro di Milano. La data cerchiata in rosso sul calendario è il prossimo 30 giugno, quando dovrebbero aprire le stazioni di Tricolore e San Babila, con la nuova linea che così garantirebbe un collegamento tra il centro città e l'aeroporto di Linate.

Ma la blu, la quinta linea metropolitana di Milano, non si fermerà lì. Le altre fermate hanno infatti già un crono programma da rispettare e la M4 conterà in totale 21 stazioni, fino all'altro capolinea di San Cristoforo. Dopo San Babila toccherà alla fermata Sforza Policlinico, dove è previsto l'interscambio con M3. Entro il 2024 saranno poi inaugurate tutte le stazioni, che scandiscono i 15 chilometri della linea: Santa Sofia, Vetra, De Amicis, Sant'Ambrogio - incrocio con M3 -, Coni Zugna, California, Bolivar, Tolstoj, Frattini, Gelsomini, Segneri e San Cristoforo.