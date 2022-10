'Blocco del traffico' a Milano per la Corri Bicocca: strade chiuse e mezzi Atm deviati

Spazio ai podisti. Domenica 23 ottobre a Milano andrà in scena una sorta di mini blocco del traffico per permettere lo svolgimento della quinta edizione della "Corri Bicocca", la gara organizzata dall'università meneghina che si svolgerà con tre diverse modalità - 10 km competitiva, stessa distanza non competitiva e 5 km - nella zona attorno all'ateneo.

Lo start della corsa è previsto per le 10 e la manifestazione dovrebbe terminare verso mezzogiorno. Per consentire agli atleti e a tutti i partecipanti di avere via libera, le strade saranno chiuse al traffico. Questo il percorso della corsa:

1° Giro - Viale Sarca - Via Rodi – Viale Fulvio Testi (Carreggiata laterale) - Via Chiese (corsia dedicata) - Via Pirelli - Via Stella Bianca – Viale dell’innovazione - via padre Beccaro - Via Sesto San Giovanni (corsia dedicata) - Piazzale EGEO - Via Giovanni Polvani – Viale dell’Innovazione (carreggiata contromano) - Via Luigi Figini Viale Alberto Pirelli – Via Bicocca degli Arcimboldi – Viale Sarca - Arrivo primo giro da 5 km

2° Giro - Viale Sarca - Via La Farina – Viale Fulvio Testi (carreggiata laterale) - Via Chiese (corsia dedicata) - Via Pirelli - Via Stella Bianca – Viale dell’innovazione - via padre Beccaro - Via Sesto San Giovanni (corsia dedicata) - Piazzale EGEO - Via Giovanni Polvani – Viale dell’Innovazione (carreggiata contromano) - Via Luigi Figini Viale Alberto Pirelli – Via Bicocca degli Arcimboldi – Viale Sarca - Arrivo in Bicocca Stadium

Deviazioni anche per i mezzi Atm, che chiaramente dovranno stare lontani dalle strade interessate dal passaggio dei corridori. Queste le modifiche:

Linea 7

Dalle 9, il servizio dei tram è sospeso sull’intero percorso. Tra Santa Monica e Ponte Nuovo (Precotto) potete usare la linea 86.

Linea 51

I bus non percorrono il tratto di linea compreso tra Ponale e Sesto Marelli. Tra Zara-Ponale e tra Cimiano-Sesto Marelli fanno servizio come al solito.

Linea 52

I bus fanno regolare servizio tra il quartiere Comasina e la fermata via Arganini/viale Suzzani. Da qui, anziché proseguire verso Bicocca Università, svoltano in viale Suzzani, via Da Bussero e in viale F. Testi, prima di viale Esperia, fanno capolinea provvisorio insieme alla linea 783.

Linea 87

I bus verso Centrale deviano e saltano le fermate comprese tra Sesto Marelli e Cimitero di Greco passando da viale Monza, via Galeno e via Breda. In direzione Villa San Giovanni (via Anassagora/via Pindaro) deviano dal Cimitero di Greco a Villa San Giovanni M1 passando da via Breda, via Vipacco e viale Monza.