Blocco del traffico a Milano per una gara: mezzi deviati e strade chiuse domenica 28 maggio

Domenica 28 maggio a Milano ci sarà un mini blocco del traffico per consentire lo svolgimento della gara podistica del Politecnico, la Polimirun.

Dalla prima mattina Atm modificherà numerose linee di superficie, come informa sul suo portale. Ecco tutti i cambiamenti previsti.

Tram 1

Dalle 8 alle 10. Fa servizio tra Roserio e Tunisia. Da qui devia fino a Ortica. Non percorre il tratto Tunisia-Greco. In servizio bus tra Centrale e largo San Valentino (Greco).

Tram 2

Dalle 8 alle 10:30. Fa servizio tra Negrelli e Arena. Da qui devia fino a Cenisio. Non percorre la tratta Lega Lombarda-Bausan. Usate M5 tra Cenisio e Zara + filobus 92 fino a Bausan.

Tram 4

Dalle 8 alle 10:30. Fa servizio tra Parco Nord-Maciachini e piazza Castello-Lega Lombarda. Non percorre la tratta Maciachini-Lega Lombarda. Usate M3 + M2 tra Maciachini e Moscova (piazza Lega Lombarda), cambiando a Centrale.

Tram 5

Dalle 8 alle 10. Fa servizio tra Ospedale Maggiore e Centrale. Non percorre il tratto Centrale-Ortica. Andate in viale Tunisia e prendete il tram 1 che devia fino a Ortica.

Tram 9

Dalle 8 alle 10:15. Fa servizio tra Porta Genova e Monte Santo. Da qui devia fino a Garibaldi. Non fa servizio tra Monte Santo e Centrale. Usate M3 tra Repubblica e Centrale.

Tram 10

Dalle 8 alle 10:15. Fa servizio tra 24 Maggio e Monte Santo. Non percorre il tratto Monte Santo-Lunigiana. Usate M3 tra Repubblica e Centrale + tram 5 tra Centrale e Lunigiana.

Tram 19

Dalle 8 alle 10. Fa servizio tra Castelli e piazza Ascoli. Non percorre la tratta piazza Ascoli-Lambrate. Usate tram 1 tra piazza Ascoli e via Amadeo + bus 45 fino a Lambrate.

Tram 33

Dalle 8 alle 10:30. Fa servizio tra piazza Ascoli e Farini/Ferrari. Non percorre le tratte:

Rimembranze di Lambrate-piazza Ascoli. Usate tram 1 tra piazza Ascoli e via Amadeo + bus 45 tra Murani e Lambrate.

Farini/Ferrari-Lagosta. Usate M5 tra Garibaldi e Isola (Lagosta).

Bus 43

Dalle 8 alle 10:15. Fa servizio tra piazza Firenze-piazzale Principessa Clotilde e tra Rimembranze di Greco-Centrale. Non percorre via Melchiorre Gioia.



Bus 60

Dalle 8 alle 10. Fa servizio tra largo Augusto-piazza Novelli e tra Zara-Plinio/Abruzzi. Salta le fermate Adelaide di Savoia, via Eustachi e via Plinio.

Bus 61

Dalle 8 alle 10. Solo verso piazza Napoli devia e salta le fermate in viale dei Mille e via Juvara. Percorre via Verrocchio e via Modena.

Bus 62

Dalle 8 alle 10. Fa servizio tra Teodosio-Piola e Porta Romana-via Vanvitelli/Juvara. Non percorre la tratta viale Romagna-via Pascoli.

Bus 70

Dalle 8 alle 10:30. Fa servizio tra Cimitero Bruzzano e Maciachini. Poi prosegue fino a Zara. Non percorre la tratta Maciachini-Ceresio. Usate M5 tra Zara e Monumentale.

Bus 78

Dalle 8:20 alle 10:40. Fa servizio tra Bisceglie e piazza Caneva. Non percorre la tratta Principe Eugenio-Govone.

Filobus 90/91

Dalle 8 alle 10. Fanno servizio tra Lotto-Piola e tra Rio De Janeiro-Isonzo. Non percorrono il tratto di viale Romagna tra Piola e largo Rio De Janeiro.



Filobus 92

Dalle 8 alle 10. Fa servizio tra Bovisasca-Caiazzo e tra Isonzo-piazza Cappelli. Tra piazza Cappelli e viale Piceno/Modena fa le fermate sulla carreggiata laterale.

Filobus 93

Dalle 8 alle 10. Fa servizio tra Omero e piazzale Gorini. Non percorre via Ponzio, via Pacini, via Peroni, piazza Bottini.

Polimirun: tutte le strade chiuse

Per permettere il passaggio dei corridori, le vie interessate dalla corsa saranno chiaramente chiuse, con la città che farà i conti con una sorta di blocco del traffico. Ecco nel dettaglio il piano completo delle chiusure, con gli orari.

Partenza - Via Bonari, chiusa dalle 5 alle 12

Tratto 1 - Via Celoria, piazza Leonardo Da Vinci, viale Regina Giovanna, viale Tunisia chiusi dalle 8 alle 10

Tratto 2 - Viale della Liberazione, tunnel giardini porta nuova, via Sturzo, via Ferrari, via Nono, piazza Coriolano chiusi dalle 8.10 alle 10.30

Tratto 3 - Via Messina, via principe Eugenio, via Caracciolo, via Mac Mahon, controviale via Monte ceneri, sottoposto viale Monte ceneri chiusi dalle 8.10 alle 11

Tratto 4 - Via castellino da castello, via Ardissone, via dei Pioppi, via Giampietrino, via degli Alianti chiusi dalle 8.30 alle 11.30

Arrivo - Via la Masa, chiusa dalle 8.15 alle 18.