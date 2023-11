Tutte le strade di Milano chiuse oggi, sabato 18 novembre

Una manifestazione a sostegno della Palestina, un corteo per il parco Trotter e un paio di eventi. Per questi motivi alcune strade di Milano saranno chiuse al traffico nella giornata di sabato 18 novembre. Tutte le informazioni sono state pubblicate sul profilo Twitter della polizia locale, "infomobilità" Milano.

Tutte le strade chiuse a Milano

Sabato 18 novembre dalle 8 alle 20

Per l'evento culturale "Il sabato di Lambrate" sarà chiusa via Conte Rosso nel tratto da via Saccardo a viale Rimembranze di Lambrate.

Sabato 18 novembre dalle 9 alle 23

Per l'evento culturale "Entraingioco" è chiusa via Moncucco a parte da via Santander a fine via.

Sabato 18 novembre dalle 10.30

Previsto il corteo "La città del sole - Amici del parco Trotter". Saranno chiuse al traffico via Mosso, via Russo, via Cavezzali, via Padova, via dei Transiti, parte di viale Monza, via Rovereto e via Giacosa fino all'ingresso del parco.

Sabato 18 novembre dalle 15 alle 20

Alle 15 è invece in programma il corteo organizzato dai giovani palestinesi italiani in solidarietà al popolo palestinese. Attesi circa 2mila manifestanti. Off limits piazzale Lotto, viale Elia, via Renato Serra, viale Monte ceneri, viale Bodio, viale Jenner e piazzale Maciachini, dove arriverà il corteo.