Tutte le strade di Milano chiuse oggi, domenica 19 novembre

Quella di domenica 19 novembre non sarà una giornata di mega eventi a Milano ma come sempre non mancano le chiusure stradali. Tutte le informazioni sulla viabilità sono state pubblicate sul profilo X (Twitter) della polizia locale, "infomobilità" Milano.

Tutte le strade chiuse a Milano

Domenica 19 novembre dalle 9 alle 19

Per evento culturale “Entraingioco” sarà chiusa via Moncucco da via Santander a fine via.

Domenica 19 novembre dalle 10 alle 20

Per l'evento commerciale "Red bazar" sarà chiusa al traffico veicolare l'Alzaia Naviglio Pavese dal civico 2 al 24 e Ponte di via Gorizia.

Domenica 19 novembre dalle 8 alle 11

In tale fascia oraria non saranno operativi i semafori all'incrocio tra via Bisceglie e via Kuliscioff.