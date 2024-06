Tutte le strade di Milano chiuse domenica 2 giugno

Diversi gli eventi che si terranno in occasione del 2 giugno, festa della Repubblica, a Milano. Alcune strade della città saranno chiuse al traffico: ecco l'elenco dei blocchi stradali, stando a quanto pubblicato dal Comune stesso sui canali istituzionali Infomobilità su X (ex Twitter) e sul portale di Palazzo Marino.

Tutte le strade chiuse domenica 2 giugno

Marce

#evento 🎽Domenica 02/06/24 dalle ore 10. a fine MARCIA NON COMPETITIVA Percorso: nelle vie C. da Castello-Monteceneri–Duprè–Della Pecetta-Principe Eugenio-Caracciolo e ritorno stesso percorso con fine in C. da Castello #polizialocalemilano #zona8milano #infotraffic #ComuneMilano — Infomobilità Milano (@infomobilitaMi) May 31, 2024

Fiera

Processioni

#evento Domenica 02/06/2024, ore 20.45, processione da viale Monza 224. Percorso: “viale Monza – via L. Columella – via Don R. Bigiogera – via Cislaghi – viale Monza ingresso presso la Chiesa Parrocchiale” #polizialocalemilano #infotraffic #viabilità #zona2milano #ComuneMilano — Infomobilità Milano (@infomobilitaMi) May 31, 2024

Corteo

Dalle 15. Ritrovo dei partecipanti in piazzale Accursio. Itinerario: via Gallarate fino a via Della Casa e ritorno, dove la manifestazione avrà termine per le ore 18 circa.

Altri eventi

I cantieri