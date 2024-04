"Blocco del traffico" a Milano: tutte le strade chiuse oggi

Gli appuntamenti del Fuorisalone, altri eventi e un cantiere. Anche oggi, sabato 20 aprile, come spesso accade nei weekend, Milano si trova a fare i conti con una sorta di mini "blocco del traffico" diffuso, che vedrà decine di strade in giro per la città chiuse alle auto e ai mezzi pubblici. Le modifiche alla viabilità più importanti sono dovute proprio al Fuorisalone, ma non mancano altre chiusure.

Le strade chiuse per il Fuorisalone

Sabato 20 aprile, dalle ore 14.00 alle ore 22.00 è prevista la chiusura dell'area Treves, ha fatto sapere palazzo Marino sul portale dedicato.

"È vietato il transito a tutti i veicoli non autorizzati nei giorni e nei termini indicati. Largo Treves Claudio, per le sole porzioni che portano al tratto di via Solferino, compreso tra largo Treves Claudio e via Pontaccio; via Solferino, nel tratto compreso tra largo Treves Claudio e via Pontaccio".

Sabato 20 aprile, dalle ore 10.00 alle ore 23.00, "chiusura vie per l'area Tortona: è vietato il transito a tutti i veicoli non autorizzati nei giorni e nei termini indicati".

Via Savona, da via Tortona a via Bergognone; via Tortona, da piazzale delle Milizie a via Forcella e da via Voghera e via Savona; via Voghera; via Bergognone, da via Solari alla ferrovia; via Orseolo Pietro; via Montevideo, da via Solari a via Savona; via Cerano, da via Savona a via Voghera; via Novi; via Forcella Vincenzo; via Bugatti Gaspare; via Stendhal, da via Savona a via Tortona; via delle Foppette; via Ventimiglia; via Bobbio; via Barbavara; largo delle Culture, piazzale Stazione Genova (lato ferrovia).

Le altre chiusure