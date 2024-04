Tutte le strade chiuse oggi a Milano

Gli eventi del Fuorisalone, una corsa e i cortei. Anche oggi, domenica 21 aprile, Milano si appresta a vivere una giornata con una sorta di mini "blocco del traffico", con decine di strade chiuse per gli appuntamenti attesi in città. Per il Fuorisalone saranno off limits le aree di Brera e di Tortona, mentre sono poi previsti una gara podistica in zona Dergano e due cortei a Lambrate e al Corvetto.

Le strade chiuse per il Fuorisalone

Domenica 21 aprile, dalle ore 14.00 alle ore 20.00

Chiusura vie - area Treves: è vietato il transito a tutti i veicoli non autorizzati nei giorni e nei termini indicati.

Largo Treves Claudio, per le sole porzioni che portano al tratto di via Solferino, compreso tra largo Treves Claudio e via Pontaccio; via Solferino, nel tratto compreso tra largo Treves Claudio e via Pontaccio.

Domenica 21 aprile, dalle ore 10.00 alle ore 21.00.

Chiusura vie per l'area Tortona: è vietato il transito a tutti i veicoli non autorizzati nei giorni e nei termini indicati.

Via Savona, da via Tortona a via Bergognone; via Tortona, da piazzale delle Milizie a via Forcella e da via Voghera e via Savona; via Voghera; via Bergognone, da via Solari alla ferrovia; via Orseolo Pietro; via Montevideo, da via Solari a via Savona; via Cerano, da via Savona a via Voghera; via Novi; via Forcella Vincenzo; via Bugatti Gaspare; via Stendhal, da via Savona a via Tortona; via delle Foppette; via Ventimiglia; via Bobbio; via Barbavara; largo delle Culture, piazzale Stazione Genova (lato ferrovia).

Le strade chiuse per la corsa

Marcia nord Milano, ore 9.30: ritrovo partecipanti in via Catone.

Ore 10.00: partenza per via Ugoni – via Imbriani – via Arrivabene – via Varchi – piazza Schiavone – via Ricotti – via Mercantini – piazza Bausan – via Brofferio – via Durando – via Cosenz – via Cevedale – ingresso Parco via Tartini/Cialdini – via Candiani – via Maffucci – via Baldinucci – via Tartini – piazza Dergano – via Abba – via Livigno – parco Nicolò Savarino – via Guerzoni – via Bonomi – via Guicciardi – via Besozzi – via Maffucci – via Patti – via Catone.

Le strade chiuse per i cortei

Corteo domenica 21/4/2024 ore 10.30 da piazzale Gabriele Rosa, lungo il seguente itinerario:

Via Mompiani, via dei Panigarola, via dei Cinuecento, via Ravenna, via San Dionigi.

Corteo domenica 21/4/2024 ore 11.00 lungo il seguente itinerario:

Via Ponzio, via Pacini, via Poggi, via Vallazze, piazza Gobetti, via Porpora, via Teodosio, via Ponzio, via Corti;