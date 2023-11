Le strade chiuse oggi a Milano e i mezzi Atm deviati (con una metro chiusa)

Deviazioni e chiusure. Milano si prepara alla doppia manifestazione - la Lega per Israele da un lato, la sinistra per la Palestina dall'altro - che si tiene sabato pomeriggio in centro. Proprio per il presidio e il corteo, la polizia locale ha studiato un piano viabilità che prevede blocchi alla circolazione.

Dalle 15 saranno infatti chiuse al traffico corso Venezia, via san Damiano, via Umberto Visconti di Modrone, via Verziere, via Larga e piazza Missori, dove arriva il corteo organizzato da Milano antirazzista. Dalla stessa ora fino alle 19 saranno off limits anche foro Buonaparte, da piazzale Cadorna a viale Gadio; viale Gadio, da Foro Buonaparte a via Legnano; via Legnano, da viale Gadio a piazza Lega Lombarda per permettere il presidio del Carroccio.

Modifiche anche al servizio Atm, la società che gestisce il trasporto pubblico nel capoluogo meneghino. "Su disposizione delle autorità di pubblica sicurezza, dalle 14 chiuderemo la stazione Cairoli M1 e i treni salteranno la fermata. In alternativa usate Cadorna o Cordusio", l'avviso dell'azienda.

E ancora: "Dopo le 15 circa, per due manifestazioni in diverse zone della città, le linee 1, 12, 15, 16, 19, 24, 27, 50, 57, 60, 61, 85 e 94 potrebbero essere deviate, in parte interrotte o rallentate".