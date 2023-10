Blocco del traffico per la Pittarosso Pink Parade a Milano: strade chiuse e mezzi Atm deviati

Domenica 8 ottobre a Milano ci saranno molte strade del centro chiuse per la Pittarosso Pink Parade. Il blocco del traffico comporterà anche la deviazione di diverse linee di bus e tram del servizio di trasporto pubblico Atm.

Sarà il decimo anno consecutivo dell'evento organizzato da Pittarosso a sostegno di Fondazione Umberto Veronesi. L'obiettivo è quello di sostenere la ricerca scientifica contro i tumori femminili, partecipando alla camminata a Milano o camminando ovunque tu sia (per iscriversi qui).

Nel 2022 l’evento si è svolto il 16 ottobre, in due modalità: da una parte il grande appuntamento digitale diffuso e dall'altra la camminata di 5km a Milano. Tutti i fondi raccolti, insieme alle donazioni dei clienti nei negozi PittaRosso, sono totalmente devoluti a Fondazione Veronesi a sostegno di importanti progetti di ricerca. L’edizione 2022 della Pittarosso Pink Parade ha prodotto risultati eccellenti, raccogliendo 834.782 euro per Fondazione Veronesi a sostegno di Pink is Good. Dalla nascita dell’evento sono stati raccolti più di 6 milioni di euro a sostegno della ricerca scientifica.

Il percorso della e le strade chiuse per la Pittarosso Pink Parade 2023

La tradizione caminata con partenza da viale Malta alle ore 10 proseguendo per piazza Sempione, fino ad arrivare in piazza Del Duomo. Costeggiata la Cattedrale, si tornerà indietro con l’arrivo previsto in piazza Castello. All’arrivo l’evento continuerà all’interno del villaggio ufficiale della PittaRosso Pink Parade in piazza del Cannone, con la festa musicale e l’animazione di Radio Italia.

Tutti i mezzi Atm deviati per domenica 8 ottobre

Domenica 8 ottobre, dalla prima mattina, Atm devia queste linee di superficie per permettere il passaggio della "gara".

Tram 2. Dalle 8 alle 12:30. Fa servizio tra Negrelli-via Cantù (Duomo) e tra Baiamonti-Bausan. Non passa da Cordusio, Lanza, via Legnano e viale Montello.

Tram 4. Dalle 9 alle 12:30. Fa servizio tra Parco Nord e Baiamonti/Monumentale. Non passa da viale Montello, via Legnano, Lanza e Cairoli.

Tram 12. Dalle 9 alle 12:30. Fa servizio tra Roserio e Monumentale. Non passa da via Bramante, Lanza, via Broletto, Cordusio, via Orefici, via Mazzini e Missori.

Tram 14. Dalle 8 alle 12:30. Fa servizio tra Lorenteggio-via Cantù (Duomo) e tra Cimitero Maggiore-Monumentale. Non passa da via Bramante, via Legnano, Lanza, via Broletto e Cordusio.

Tram 19. Dalle 8 alle 13:30. Nelle due direzioni devia e salta le fermate tra Domodossola e piazza Adelaide di Savoia. Passa da via Procaccini, Monumentale, via Ferrari, Garibaldi, via Rosales, viale Monte Grappa, v.le Monte Santo, Repubblica, viale V. Veneto, viale Tunisia e viale Regina Giovanna.

Bus 57. Dalle 9 alle 12:30. Fa servizio tra Quarto Oggiaro e largo Medici. Non passa da Cairoli e Lanza.

Bus 85. Dalle 9 alle 12:30. Fa servizio tra piazza Napoli e Cadorna. Non percorre il resto della linea fino a largo Augusto.

Bus 94. Dalle 9 alle 11:30. Fa servizio tra S. Ambrogio e via Visconti di Modrone. Non percorre il resto della linea fino a Porta Volta.