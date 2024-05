Le strade chiuse a Milano sabato 11 maggio: i blocchi del traffico

Manifestazioni, cantieri ed eventi sportivi e culturali. Per il secondo weekend di maggio a Milano sono previsti diversi mini blocchi del traffico. A pubblicare l'elenco delle strade chiuse è il canale di Infomobilità su X (ex Twitter) e il sito del Comune.

Tutte le strade chiuse a Milano sabato 11 maggio

Manifestazione in via Padova

Manifestazione con corteo dalle ore 15 alle ore 18 circa. Ritrovo in corrispondenza della rotatoria formata tra via Padova, via Giacosa e via Predabissi. Itinerario: via Predabissi, viale Lombardia, piazzale Gabrio Piola, via Spinosa, piazzale Leonardo Da Vinci.

Il sabato di Lambrate

Il sabato di Lambrate, dalle ore 8 alle ore 20. Festa di quartiere. Chiusura al transito veicolare di via Conte Rosso nel tratto da via Saccardo a viale delle Rimembranze di Lambrate.

#evento Culturale "Il Sabato di Lambrate" sabato 11/05/2024 dalle ore 08.00 alle ore 20.00, chiusura al transito veicolare, della via Conte Rosso da via Saccardo a viale Rimembranze di Lambrate. #polizialocalemilano #zona3milano #infotraffic #viabilità #TrafficAlert #ComuneMilano — Infomobilità Milano (@infomobilitaMi) May 10, 2024

Flash mob Croce Rossa

Biciclettate e camminate

La partita a San Siro

I cantieri