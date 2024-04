Tutte le strade chiuse a Milano sabato 13 aprile

Si chiude sabato 13 aprile la ministeriale del G7 a Milano ma non è l'unico evento in programma in città. Ecco dunque tutte le strade chiuse e tutti i mini blocchi del traffico previsti per la giornata di sabato sotto la Madonnina. I dettagli delle chiusure e le limitazioni sono stati pubblicato da Palazzo Marino sul proprio portale online, oltre che dal canale Infomobilità su X (ex Twitter).

Le strade chiuse sabato 13 aprile a Milano

Museo del ‘900, museo di Palazzo Reale, museo del Duomo e Terrazze del Duomo chiusi dalle ore 19 del 10 aprile fino al 13 aprile.

Area Palazzo Reale - piazza Fontana: chiusa al transito anche pedonale dalle ore 19 del 10 aprile alle ore 15 del 13 aprile.

Sarà invece garantito l'accesso alle attività commerciali: previo controllo di sicurezza effettuato tramite varchi segnalati. E l'accesso negli Uffici anagrafici da via Larga 12.

Il sabato di Lambrate – sabato 13 aprile

Dalle 8 alle 20 è prevista la chiusura al transito veicolare di via Conte Rosso nel tratto da via Saccardo a viale delle Rimembranze di Lambrate.

#evento Culturale "Il Sabato di Lambrate" sabato 13/04/2024 dalle ore 08.00 alle ore 20.00, chiusura al transito veicolare, della via Conte Rosso da via Saccardo a viale Rimembranze di Lambrate. #polizialocalemilano #zona3milano #infotraffic #viabilità #TrafficAlert #ComuneMilano — Infomobilità Milano (@infomobilitaMi) April 12, 2024

Presidi e manifestazioni

I cantieri per sabato 13 aprile

Evento commerciale