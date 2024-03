Tutte le strade chiuse sabato 16 e domenica 17 marzo a Milano

Eventi, manifestazioni, calcio e cantieri. A Milano sono previsti diversi mini blocchi del traffico. Tutte le informazioni sulle strade chiuse sotto la Madonnina sono state pubblicate sulla pagina X (ex Twitter) del Comune dedicata alla mobilità: infomobilità.

Tutte le strade chiuse sabato 16 marzo

I cantieri

#cantiere Sabato 16/03/2024 dalle ore 07.00 alle ore 12.00 causa lavori chiusa al traffico VIA CORRIDONI tra via CHIOSSETTO e via CESARE BATTISTI sarà garantito il transito agli aventi diritto #polizialocalemilano #infotraffic #viabilità #TrafficAlert #zona1milano #ComuneMilano — Infomobilità Milano (@infomobilitaMi) March 15, 2024

#cantiere Dalle 07.00 di Sabato 16/3/24 alle 20.00 di lunedì 18/3/24 per lavori chiusa al traffico via Boscovich tra via Vittor Pisani e piazza de Lellis Garantito l' accesso agli aventi diritto #polizialocalemilano #infotraffic #viabilità #TrafficAlert #zona2milano #ComuneMilano — Infomobilità Milano (@infomobilitaMi) March 15, 2024

Eventi e manifestazioni

'Il sabato di Lambrate' e due presidi in centro. A San Babila si manifesta a sostegno della Palestina. In ricordo di Dax - Davide Cesare, attivista del centro sociale Orso che nel 2003 fu ucciso fuori da un pub da estremisti di destra, sabato ci sarà un presidio alle 14.30 in via brioschi e alle 16.30 un corteo in corso San Gottardo, via Cantore, viale Papiniano, viale Gorizia, via Sforza e via Gola.

#evento Culturale "Il Sabato di Lambrate" sabato 16/03/2024 dalle ore 08.00 alle ore 20.00, chiusura al transito veicolare, della via Conte Rosso da via Saccardo a viale Rimembranze di Lambrate. #polizialocalemilano #zona3milano #infotraffic #viabilità #TrafficAlert #ComuneMilano — Infomobilità Milano (@infomobilitaMi) March 15, 2024

Tutte le strade chiuse domenica 17 marzo

Mercati ed eventi

Dal Red Bazar sul Naviglio Pavese alla corsa StraMamete.

La partita

A San Siro l'Inter affronta il Napoli. Saranno deviati anche i mezzi Atm (qui l'elenco).

#evento ⚽️17/03/2024 h 20.45 Stadio "G. Meazza" San Siro #partita di calcio "INTERNAZIONALE F.C.–S.S.C. NAPOLI" Campionato Nazionale Serie "A" stagione 2023/2024. Possibili rallentamenti per l'afflusso e il deflusso degli spettatori #polizialocalemilano #zona8Milano #ComuneMilano — Infomobilità Milano (@infomobilitaMi) March 15, 2024