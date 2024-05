Tutte le strade di Milano chiuse sabato 18 e domenica 19 maggio

Cortei, cantieri, biciclettata, raduno di moto, processioni religiose e fiere. Sono diversi gli eventi in programma a Milano per il fine settimana di sabato 18 e domenica 19 maggio. Di conseguenza tante strade in città saranno chiuse al traffico. A pubblicare l'elenco delle vie chiuse è il canale di Infomobilità su X (ex Twitter) e il sito del Comune.

Tutte le strade chiuse a Milano sabato 18 maggio

Corteo sabato pomeriggio

Dalle ore 16 ritrovo in via Palestro. Itinerario: corso Venezia, via San Damiano, via Visconti di Modrone, via Francesco Sforza, Largo Augusto, via Verziere, via Larga, piazza Fontana.

Presidi

Processione religiosa

Dalle ore 19.30 ritrovo in piazza Minniti. Itinerario: piazza Minniti, via Borsieri, piazza Segrino, via Thaon De Revel fino all'ingresso della Chiesa Santa Maria alla Fontana.

Cantieri

#Cantiere Per lavori, sabato 18/05/2024, dalle ore 07.00 alle ore 19.00, chiusura al traffico veicolare di Via Santa Maria Segreta, nel tratto compreso tra Via Meravigli e Via Gaetano Negri. #polizialocalemilano #infotraffic #trafficalert #viabilità #zona1milano #ComuneMilano — Infomobilità Milano (@infomobilitaMi) May 16, 2024

#Cantiere Per lavori, sabato 18/05/2024, dalle ore 07.30 alle ore 12.30, chiusura al traffico veicolare di Via Foppa, nel tratto compreso tra Via Del Caravaggio e Via Dezza. #polizialocalemilano #infotraffic #trafficalert #viabilità #zona7milano #ComuneMilano — Infomobilità Milano (@infomobilitaMi) May 17, 2024

#Cantiere Per lavori sabato 18/05/2024 dalle ore 06.30 alle 09.30 chiusura al traffico veicolare di Via Milazzo e dalle 09.30 alle 12.30 di Via Solferino consentito l'accesso agli aventi diritto #polizialocalemilano #infotraffic #trafficalert #viabilità #zona1milano #ComuneMilano — Infomobilità Milano (@infomobilitaMi) May 17, 2024

#Cantiere Per lavori nei giorni 18-19/05/2024 dalle 06.00-20.00 chiusura al traffico veicolare delle Vie BORGOSPESSO tra MONTE NAPOLEONE e DELLA SPIGA e ROSSARI tra BORGOSPESSO e SANTO SPIRITO #polizialocalemilano #infotraffic #trafficalert #viabilità #zona1milano #ComuneMilano — Infomobilità Milano (@infomobilitaMi) May 17, 2024

Tutte le strade chiuse a Milano domenica 19 maggio

Raduno di moto

Biciclettata

#evento🚴‍♂️"BICICLETTATA" domenica 19/5/2024 ore 9 da piazza Leonardo da Vinci.

"Cicloturistica del Centenario UniMi" lungo le principali vie cittadine sino a via G.B.Grassi → Comune di Baranzate(MI) #polizialocalemilano #infotraffic #viabilità #ComuneMilano — Infomobilità Milano (@infomobilitaMi) May 17, 2024

La fiera Santa Rita Da Cascia

Dalle ore 6 alle ore 22 è prevista la chiusura al traffico di via E. Ponti, nel tratto da via A. Binda a via Santa Rita da Cascia.

Processioni

#evento PROCESSIONI domenica 19/5/2024:

h.16.30 piazzale G. Rosa – viale Omero – via Ravenna;

h.18.15 via Pitteri,54 - via Luigi Borgomainerio – via Zambaldi – via Trentacoste – via S. Faustino – via Ortica – via Amadeo,90 #infotraffic #viabilità #ComuneMilano — Infomobilità Milano (@infomobilitaMi) May 17, 2024

Cantiere