Tutte le strade di Milano chiuse sabato 25 e domenica 26 maggio

La Polimirun, altre corse minori, manifestazioni e non solo. Sono diversi gli eventi in programma a Milano per il fine settimana di sabato 25 e domenica 26 maggio. I diversi blocchi del traffico, con le relative vie chiuse, sono stati comunicati sui canali specializzati di Palazzo Marino: a pubblicare l'elenco delle vie chiuse sono Infomobilità su X (ex Twitter) e il sito del Comune.

Tutte le strade chiuse a Milano sabato 25 maggio

Manifestazione sabato 25 maggio

Dalle ore 15 ci sarà il raduno dei partecipanti in piazzale Loreto. Itinerario: via Padova - rotatoria via Predabissi - via Giacosa - parco Trotter dove la manifestazione terminerà per le 18 circa.

La StraPisa

#evento “STRAPISA 2024” - 25/5/2024, h 9.30, marcia da via del Cardellino altezza via U. Pisa. Percorso: del Cardellino–Val Bavona–dello Storno fino a via del Lucarino (ingresso parco delle Crocerossine)–Cardellino–della Rondine (scuola Primaria U. Pisa) #polizialocalemilano — Infomobilità Milano (@infomobilitaMi) May 22, 2024

Maggiolina 2024

Straimmacolata 2024

#evento 25/5/2024, via De Martino 4, “STRAIMMACOLATA 2024” - Ore 16.45 Partenza bambini scuola primaria→Valmaira–Cherasco–Girola–Moncalieri–Valmaira–De Martino. Ore 17.30 partenza bambini Scuola Infanzia→Valmaira–Valfurva–Moncalieri –Valmaira–De Martino #polizialocalemilano — Infomobilità Milano (@infomobilitaMi) May 22, 2024

Stravespri per la pace

#evento Sabato 25/05/2024, ore 10.45, “STRAVESPRI PER LA PACE” marcia scolastica con partenza da via Vespri Siciliani 75. Percorso: Vespri Siciliani–Curio Dentato–Giambellino–Odazio–Lorenteggio–Giambellino–Bellini-Vespri Siciliani n°75” #polizialocalemilano #ComuneMilano — Infomobilità Milano (@infomobilitaMi) May 23, 2024

Straforla 2024

#evento Sabato 25/05/2024, dalle ore 9.30, "STRAFORLA 2024". Percorso 6 Km: DALMAZIA-ZANTE -PECORINI-PORTALUPPI-FANTOLI-MONLUE'-interno parco-FANTOLI-PORTALUPPI-PECORINI-COSSA-ZANTE-MELERI-DECORATI VALOR CIVILE-BARIGOZZI-COSSA-MAZZUCOTELLI (ingresso Oratorio) #polizialocalemilano — Infomobilità Milano (@infomobilitaMi) May 24, 2024

Processioni

#evento 24/5/24, h 20.30, processione da via Fratelli Zoia 194.Percorso: Fratelli Zoia–(parco delle Cave con uscita da Cascina Barocco 24)–Cascina Barocco–delle Forze Armate–Val Devero–della Martinella–Creta–delle Forze Armate–Osteno-piazza Madonna dei Poveri #polizialocalemilano — Infomobilità Milano (@infomobilitaMi) May 22, 2024

La partita a San Siro

Per sabato è in programma Milan Salernitana: ecco come cambiano le linee Atm.

#evento Sabato 25/5/24, ore 20.45, Stadio "G. Meazza" San Siro #partita di calcio tra le squadre “A.C. MILAN–U. S. SALERNITANA” valevole per Campionato Serie "A" stagione 2023/2024. Possibili rallentamenti per afflusso/deflusso degli spettatori #polizialocalemilano #comuneMilano — Infomobilità Milano (@infomobilitaMi) May 24, 2024

Altri eventi

I cantieri

Tutte le strade chiuse a Milano domenica 26 maggio

La Polimirun domenica 26 maggio

Il 26 maggio torna la PolimiRun, la corsa non competitiva e competitiva di 10 chilometri organizzata dal Politecnico di Milano. Il percorso collega le due sedi milanesi dell’ateneo con partenza dal campus Bovisa La Masa e arrivo al Campus Leonardo, ed è completamente privo di barriere architettoniche e adatto a tutti.

Sgambamelata

#evento Domenica 26/05/2024 “Sgambamelata” marcia non competitiva da via Gattamelata 35. Percorso: Gattamelata–parco industriale Alfa Romeo–Collecchio–Tergazzi–Monte Stella–Inverigo–De Lemene–Papa– Palazzolo–ponte pedonale Serra–Gattamelata #polizialocalemilano #ComuneMilano — Infomobilità Milano (@infomobilitaMi) May 22, 2024

Altri eventi

#evento Domenica 26/05/2024, ore 9.00, corsa non competitiva da via Rossetti 4. Percorso: VIA ROSSETTI – VIA LEONE XIII – ingresso nel Parco pubblico LAZZATI #polizialocalemilano #infotraffic #viabilità #TrafficAlert #ComuneMilano — Infomobilità Milano (@infomobilitaMi) May 22, 2024

#evento Domenica 26/05/2024, h 10.30, marcia non competitiva da via Fabriano 4. Percorso: via Fabriano–via Chianciano (Parco delle Favole)–attraversamento via Pasta (rotatoria con via Sbarbaro)–via Pasta con ingresso e termine interno Parco Nord #polizialocalemilano #ComuneMilano — Infomobilità Milano (@infomobilitaMi) May 22, 2024

Processione