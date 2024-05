Tutte le strade chiuse a Milano sabato 4 maggio

Non ci sono in programma grandi manifestazioni ma tra cantieri e piccoli eventi, sabato 4 maggio diverse strade di Milano saranno chiuse al traffico veicolare. Lo comunica come sempre Infomobilità su X (ex Twitter). Anche se in questo caso parlare di blocchi del traffico rischia di essere eccessivo, ecco dove ci saranno le vie chiuse.

Le strade chiuse a Milano sabato 4 maggio

Ci sono due processioni in programma.

#evento Sabato 04/05/2024, ore 23, processione da via San Gregorio 5. Percorso: via San Gregorio – corso Buenos Aires – viale Tunisia – via Lecco – via San Gregorio #polizialocalemilano #zona2milano #infotraffic #viabilità #ComuneMilano — Infomobilità Milano (@infomobilitaMi) May 3, 2024

E ci sono anche due cantieri calendarizzati.