Due maratone in due giorni: tutte le strade chiuse a Milano sabato 6 e domenica 7 aprile

Con due maratone in programma in due giorni, sarà lo sport a farla da padrone nel weekend di sabato 6 e domenica 7 aprile a Milano. Per questo motivo ci saranno due blocchi del traffico, con strade chiuse e mezzi deviati, sia sabato mattina, in occasione della Family Run, che domenica, per la Milano Marathon.

Oltre agli appuntamenti sportivi in città ci saranno altri eventi per i quali diverse vie della città saranno chiuse. Tutte le informazioni sulle strade chiuse sotto la Madonnina sono state pubblicate e aggiornate di continuo sulla pagina X (ex Twitter) del Comune dedicata alla mobilità: infomobilità.

Tutte le strade chiuse sabato 6 aprile

La Family Run

Sabato mattina a Milano ci sarà la Family Run, una mini maratona dedicata alle famiglie. La partenza sarà dal Velodromo Maspes-Vigorelli: si correrà in direzione viale Duilio e City Life, con arrivo all'interno del Milano Running Festival presso il MiCo. Qui la mappa del percorso:

Tutte le strade chiuse domenica 7 aprile

Domenica 7 aprile è prevista la Wizz Air Milano Marathon. Il tracciato di gara ad anello, vedrà la partenza e l'arrivo in piazza Del Duomo. Sono circa 19 i chilometri che interesseranno il centro cittadino. Si toccheranno i luoghi simbolo di Milano, come il Teatro alla Scala, Brera, San Babila, il Castello Sforzesco, Largo Cairoli, ma pure City Life e il Portello. I restanti chilometri invece si snoderanno tra QT8, San Siro, Trenno e la zona del Gallaratese, per poi rientrare verso il Duomo.

Questo il piano viabilità, con le strade chiuse e gli orari:

START – KM 6 //

CHIUSURA: dalle ore 7.30 alle ore 12.00

Partenza da Piazza Duomo Lato Galleria Vittorio Emanuele – Dx in Via Mengoni – Via Santa Margherita – Piazza Delle Scala – Via Alessandro Manzoni – Piazza Cavour – Dx in Via Senato – Via San Damiano – Via Visconti Di Modrone – Sx Via Pietro Mascagni – Sx Via Bianca Maria (Contromano) - Viale Luigi Majno (Contromano) - Piazzale Oberdan – Bastioni Porta Venezia (Contromano) – Via Città di Fiume (Contromano) – Piazza Della Repubblica (Contromano) Viale Monte Santo (Contromano) – Piazza Principessa Clotilde (Contromano) – Bastioni Di Porta Nuova (Contromano) – Piazza 25 Aprile (Mano Giusta) – Viale Crispi – Bastioni Di Porta Volta - Piazzale Bancamano – Piazza Lega Lombarda – Viale Elvezia – Viale Douhet – Via Melzi D’Eril.

DA KM 6 – 12 //

CHIUSURA: dalle ore 7.30 alle ore 16.00

Via Canova – Viale Milton – Viale Moliere – Viale Alemagna – Viale Gadio – Piazza Castello Lato Minghetti – Piazza Castello Lato Fontana – Piazza Castello Lato Serra – Via Lanza - Corso Bonaparte – Via Legnano – Piazza Lega Lombarda – Piazzale Biancamano – Via Della Moscova– Via San Marco – Piazza San Marco.

DA KM 10,5 – 16 //

CHIUSURA: dalle ore 8.00 alle ore 12.30

Via Pontaccio - Corso Bonaparte - Largo Cairoli – Foro Buonaparte – Piazzale Cadorna – Via Giovanni Boccaccio – Piazza Virgilio – Via Vincenzo Monti – Via Venti Settembre - Piazza Buonarroti – Via Monte Rosa – Piazza Amendola – Viale– Piazza Giulio Cesare– Viale Belisario – Viale Cassiodoro – Piazza Vi Febbraio – Viale Boezio - Controviale Boezio – Entrata Parco City Life Varco 3.

DA KM 16 – 22 //

CHIUSURA: dalle ore 8.20 alle ore 12.50

Viale Eginardo – Viale Scarampo – Sottopasso – Viale De Gasperi – Piazzale Kennedy – Via Quattrocchi – Via S.elia – Via Diomede – Piazzale Lotto – Viale Caprilli – Piazzale Dello Sport.

DA KM 22 – 27 //

CHIUSURA: dalle ore 8.30 alle ore 13.30

Via Achille – Via Tesio – Via Harar – Via Novara – Via Cascina Bellaria– Via F.lli Gorlini – Via Lampugnano.

DA KM 27 – 32 //

CHIUSURA: dalle ore 8.50 alle ore 14.00

Via Omodeo – Via Cechov – Via Kant – Via B. Croce – Via Quattrocchi – Viale De Gasperi – Via Grosio – Via Gallarate – Piazzale Accursio – Via Achille Papa – Via Don Luigi Palazzolo.

DA KM 32 – 36 //

CHIUSURA: dalle ore 9.00 alle ore 15.00

Parco Portello – Ponte Pedonale – Piazza Gino Valle – Viale Scarampo – Via Colleoni – Piazzale Damiano Chiesa – Via Emanuele Filiberto – Corso Sempione (Carreggiata Laterale).

DA KM 36 – 42,195 //

CHIUSURA: dalle ore 7.30 alle ore 16.00

Via Canova – Viale Milton – Viale Moliere – Viale Alemagna – Viale Gadio – Piazza Castello – Via Lanza - Foro Buonaparte – Via Legnano – Piazza Lega Lombarda – Piazzale Biancamano – Via Della Moscova – Via San Marco – Piazza San Marco – Via Fatebenefratelli – Via Dell’annunciata – Via Dei Giardini – Via Fatebenefratelli– Piazza Cavour – Via Senato – Dx in Corso Venezia – In Piazza San Babila – Corso Matteotti – Piazza Meda – Via San Paolo – Corso Vittorio Emanuele – Piazza del Duomo – Arrivo.

Tutti i mezzi Atm deviati per la maratona a Milano

Atm ha informato che diverse linee cambiano servizio per permettere il passaggio dei maratoneti. In alternativa, dove vi è possibile, usate le linee metropolitane. Mappa della rete metropolitana e delle linee S.

Stazione Duomo chiusa

Dall’inizio del servizio alle 10 circa, i treni di M1 e M3 saltano Duomo. La stazione è chiusa su disposizione delle autorità di pubblica sicurezza.

Per cambiare linea usate Centrale, Loreto o Cadorna. Per raggiungere piazza Duomo scendete alle stazioni vicine di Cordusio, San Babila, Montenapoleone o Missori.

Tram e bus deviati

Tram 1. Dalle 7 alle 16. Nelle due direzioni devia e salta le fermate tra Repubblica e Domodossola. Percorre viale Monte Santo, piazzale Principessa Clotilde, viale Monte Grappa, via Rosales, Garibaldi, Monumentale, via Procaccini e corso Sempione. Non passa da Cadorna, Cairoli, Duomo, Montenapoleone e Turati.

In alternativa:

- tra Repubblica e Missori: M3

- tra Cordusio e Cadorna: M1

- tra Cadorna e Domodossola: S3, S4 o M1 + M5

Tram 2. Da inizio servizio alle 16. Non Fa servizio tra Negrelli e Porta Genova. Non percorre la tratta Porta Genova-Cenisio. Passa da viale Coni Zugna, piazzale Aquileia, viale San Michele del Carso e da corso Vercelli prosegue lungo lo stesso percorso del tram 16.

In alternativa:

- tra Maciachini e Missori: M3

- tra Porta Genova e Moscova: M2

Tram 4. Dalle 7 alle 16. Fa servizio come al solito tra Parco Nord e Baiamonti. Da qui devia e fa capolinea a Monumentale. Non fa servizio tra Baiamonti e Cairoli.

In alternativa:

- tra Monumentale e Cadorna/Lanza: M5 + M2

Tram 10. Da inizio servizio alle 16. Fa servizio tra viale Lunigiana e Monumentale. Non fa servizio tra Monumentale e 24 Maggio.

In alternativa:

- tra Monumentale e Garibaldi: M5

- tra Garibaldi e Porta Genova: M2

Tram 12. Da inizio servizio alle 16. Fa servizio tra Roserio e Cenisio M5. Da qui devia e fa capolinea a Maciachini. Passa da Monumentale, Baiamonti e via Farini. Non fa servizio tra Cenisio e viale Molise.

In alternativa:

- tra Maciachini e Missori: M3

- tra Cenisio e Lanza: M5 + M2 (cambiando a Garibaldi)

- tra corso 22 Marzo e viale Molise: bus 66

- tra Porta Vittoria e il centro: linee S

Tram 14. Da inizio servizio alle 16. Fa servizio nelle tratte Lorenteggio-Duomo e Cimitero Maggiore-Cenisio M5. Da qui devia e fa capolinea a Maciachini. Passa da Monumentale, Baiamonti e via Farini. Non fa servizio tra Cenisio e Duomo.

In alternativa:

- tra Cenisio e Cadorna: M5 + M2 (cambiando a Garibaldi)

- tra Cadorna e Cordusio: M1

- tra Sant’Agostino e Cadorna: M2

Tram 19. Da inizio servizio alle 16. Fa servizio nelle tratte Lambrate-Duomo e Castelli-Domodossola. Non passa da piazza 6 Febbraio, largo Quinto Alpini, via Vincenzo Monti, corso Magenta e Cordusio.

In alternativa:

- tra Domodossola e Cadorna: M5 + M2 (cambiando a Garibaldi)

- tra Cadorna e Cordusio: M1

Bus 40. Dalle 7 alle 16. Fa servizio tra Cimitero Maggiore e Parco Nord. Salta le fermate tra Cimitero Maggiore e Bonola.

In alternativa:

- tra Cimitero Maggiore e piazzale Accursio: tram 14

Bus 43. Dalle 7 alle 16. Nelle due direzioni, devia e salta le fermate tra corso Sempione/via Piero della Francesca e via Gioia. Passa da via Procaccini, Monumentale, via Ferrari e Garibaldi.

In alternativa:

- tra Gioia e corso Sempione (Domodossola): M2 + M5 (cambiando a Garibaldi)

Bus 48. Da inizio servizio alle 16. Il servizio è sospeso sull’intera linea.

In alternativa:

- tra Lotto e viale Certosa/Serra: filobus 90

- tra viale Certosa e Accursio: tram 14

Bus 49. Dalle 7 alle 16. Nelle due direzioni, devia e salta le fermate tra piazza Axum e via Marx/Cannizzaro. Passa da via San Giusto, via Pio II e via Marx.

In alternativa:

- tra San Siro Stadio e Lotto: M5

Bus 50. Dalle 7 alle 16. Fa servizio tra Lorenteggio e piazzale Aquileia. Salta le fermate tra Aquileia e Cairoli.

In alternativa:

- tra Sant’Agostino e Cadorna: M2

Bus 57. Dalle 7 alle 16. Fa servizio tra Quarto Oggiaro e la fermata via Canonica/via Cagnola. Salta le fermate tra via Canonica/via Cagnola e Cairoli.

In alternativa:

- tra Domodossola e Cadorna: M5 + M2 (cambiando a Garibaldi)

Bus 58. Dalle 7 alle 16. Fa servizio tra Baggio e Aquileia. Salta le fermate tra piazzale Aquileia e Cadorna.

In alternativa:

- tra Sant’Agostino e Cadorna: M2

Bus 61. Dalle 7 alle 16. Verso Duomo devia e salta le fermate da corso Indipendenza/via Bronzetti a largo Augusto. Verso largo Murani, da via Larga a Dateo M4. Nelle due direzioni passa da corso di Porta Vittoria, piazza 5 Giornate, corso 22 Marzo e via Fratelli Bronzetti.



Bus 64. Dalle 7 alle 14. Fa servizio tra Lorenteggio e piazza Axum (San Siro). Non fa servizio tra San Siro e Bonola.

In alternativa:

- tra San Siro e Bonola: M5 + M1 (cambiando a Lotto)

Bus 67. Dalle 7 alle 12:30. Fa servizio tra Baggio e piazza Piemonte. Non fa servizio tra piazza Piemonte e Baracca.

In alternativa:

- tra Wagner e Conciliazione: M1

Bus 68. Da inizio servizio alle 16. Il servizio è sospeso sull’intera linea.

In alternativa:

- tra Bonola e Conciliazione: M1

Bus 69. Dalle 7 alle 16. Fa servizio tra Molino Dorino e Bonola. Passa da via Appennini, Quarenghi, Uruguay, largo Valera, Bonola, via Bacchelli e via Cilea. Non percorre la tratta Uruguay-Firenze.

In alternativa:

- tra Uruguay e Lotto: M1

Bus 78. Dalle 7 alle 15:30. Fa servizio solo nelle tratte Lotto-Bisceglie e via Govone-piazza Firenze.

In alternativa:

- tra Lotto e Certosa/Serra: filobus 90

Bus 80. Dalle 7 alle 16. Fa servizio solo tra piazza Axum-De Angeli e Molino Dorino-Quinto Romano (via Piccoli). In alternativa:

- tra Quinto Romano e Bisceglie: bus 76

- tra Bisceglie e De Angeli: M1

Bus 85. Dalle 7 alle 12:30. Fa servizio tra piazza Piemonte e piazza Napoli. Non percorre la tratta piazza Piemonte-largo Augusto.

In alternativa:

- Wagner e San Babila: M1

Bus 94. Dalle 7 alle 12:30. Fa servizio tra Sant’Ambrogio M2 e largo Augusto. Non fa servizio tra Porta Volta e largo Augusto.

In alternativa:

- tra Sant’Ambrogio e Moscova: M2

- tra Sant’Ambrogio e Turati: M2 + M3 (cambiando a Centrale)

Bus BM4. Dalle 7 alle 16. Fa servizio tra Linate e Dateo. Non fa servizio tra Dateo e Duomo.

In alternativa:

- tra Bronzetti e Duomo: bus 61

- tra Dateo e il centro: linee S