Tutte le strade di Milano chiuse sabato 25 e domenica 26 novembre

Camminata con ritrovo alle ore 14.00 in Piazza del Cannone. Partenza alle ore 14.30 circa, restando sempre all’interno del Parco Sempione. Itinerario: viale Gadio, piazza Castello, viale Shakespeare, viale Alemagna, viale Camoens, viale Shakespeare, piazza Sempione.

Presidio e manifestazione in Largo Cairoli dalle ore 15 alle ore 20

In piazza Castello angolo Largo Cairoli.

Tutte le strade chiuse per il mercatone antiquariato

Mercatone antiquariato dalle 5.30 alle 20 di domenica 26 novembre

Queste le vie coinvolte con chiusura strada: ripa di Porta Ticinese, da viale Gorizia fino a “zona Pesa” lato via E. Barsanti alzaia Naviglio Grande, da viale Gorizia a via Valenza 70 via Casale, da alzaia Naviglio Grande a via Valenza via Corsico, da via Vigevano ad alzaia Naviglio Grande via Paoli, da piazza Arcole e Ripa di porta Ticinese.

Tutte le strade chiuse per l'Half Marathon

Mezza maratona dalle ore 9 di domenica 26 novembre

Manifestazione podistica di 21 e 10 Km.

Percorso 21 km

Via Arona (Partenza)

Corso Sempione “carreggiata laterale”

Via Antonino Canova

Viale Giovanni Milton

Viale Molière

Viale Emilio Alemagna

Viale Gadio

Viale Guglielmo Shakespeare

Via Schiller

Piazza del Cannone

Piazza Castello

Via Lanza

Foro Buonaparte

Via Beretta

Piazza Castello

Via Gadio

Via Legnano

Piazza Lega Lombarda

Piazzale Biancamano

Bastioni di Porta Volta

Viale Francesco Crispi

Piazza 25 Aprile

Bastioni di Porta Nuova

Piazzale Principessa Clotilde

Viale Monte Santo

Piazza della Repubblica

Viale Città di Fiume

Bastioni di Porta Venezia

Corso Venezia

Piazza San Babila

Corso Giacomo Matteotti

Via Monte Napoleone

Via Alessandro Manzoni

Piazza della Scala

Via Santa Margherita

Via Giuseppe Mengoni “contromano”

Piazza Duomo

Corso Vittorio Emanuele II

Via San Paolo “contromano”

Piazza Filippo Meda

Corso Giacomo Matteotti

Piazza San Babila

Corso Venezia

Piazza Oberdan

Viale Majno

Piazza del Tricolore

Viale Bianca Maria

Piazza Cinque Giornate

Viale Regina Margherita

Viale Emilio Caldara

Piazzale Medaglie D’Oro

Viale Angelo Filipetti

Viale Beatrice D’Este

Piazzale di Porta Lodovica

Viale Gian Galeazzo

Piazza 24 Maggio

Viale Gabriele D’Annunzio

Piazzale Antonio Cantore

Viale Papiniano

Viale di Porta Vercellina

Piazzale Francesco Baracca

Via Enrico Toti

Piazza della Conciliazione

Via Giovanni Boccaccio

Viale Lorenzo Mascheroni

Via Gabriele Rossetti

Largo Camus

Viale Cassiodoro

Viale Belisario

Piazzale Giulio Cesare

Viale Ezio

Piazza Giovanni Amendola

Viale Berengario

Piazzale Arduino

Viale Eginardo

Via Bartolomeo Colleoni

Piazzale Damiano Chiesa

Via Emanuele Filiberto

Corso Sempione (carreggiata laterale)

Via Arona (Arrivo)

Percorso 10 km

Via Arona (Partenza)

Corso Sempione

Via Antonino Canova

Viale Giovanni Milton

Viale Molière

Viale Emilio Alemagna

Viale Pietro Paleocapa

Via Stefano Jacini

Piazza Castello

Via Stefano Jacini

Via PietroPaleocapa

Piazzale Luigi Cadorna

Foro Buonaparte fino all’altezza di via Ricasoli

Piazzale Cadorna

Via Giosuè Carducci

Largo Paolo D’Ancona

Via Giosuè Carducci

Via Olona

Piazza Sant’Agostino

Viale Papiniano

Viale di Porta Vercellina

Piazzale Francesco Baracca

Via Enrico Toti

Piazza della Conciliazione

Via Giovanni Boccaccio

Viale Lorenzo Mascheroni

Via Gabriele Rossetti

Largo Camus

Viale Cassiodoro

Viale Belisario

Piazzale Giulio Cesare

Viale Ezio

Piazza Giovanni Amendola

Viale Berengario

Piazzale Arduino

Viale Eginardo

Via Bartolomeo Colleoni

Piazzale Damiano Chiesa

Via Emanuele Filiberto

Corso Sempione (carreggiata laterale)

Via Arona (Arrivo)

Tutte le strade chiuse per "la marcia delle donne"

Marcia delle donne ore 16.30 di domenica 26 novembre

Ritrovo alle ore 16.30 in via Savoia, 1, presso il centro Milano Donna. Partenza alle ore 17.00. Itinerario: via Savoia, via Cassoni (ingresso Parco Chiesa Rossa fino alla panchina rossa.