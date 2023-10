Tutte le strade di Milano chiuse sabato e domenica 29 ottobre

Cortei, una processione religiosa e una sfilata in maschera. Per questo motivo alcune strade di Milano saranno chiuse al traffico nelle giornate di sabato e domenica 29 ottobre. Tutte le informazioni sono state pubblicate sul portale istituzionale del comune di Milano.

Tutte le strade chiuse per il corteo

Sabato 28 ottobre dalle 10

Itinerario: via Beltrami – largo Cairoli – via Dante (area pedonale e marcia tram) – piazza Cordusio – via Orefici – piazza del Duomo – galleria Vittorio Emanuele – piazza della Scala.

Tutte le strade chiuse per la processione

Domenica 29 ottobre dalle 10

Itinerario: via Larga (contromano e attraversamento della carreggiata) – via S. Clemente – piazza Fontana – via Martini – piazza del Duomo – rientro della processione in piazza Santo Stefano lungo il percorso a ritroso.

Tutte le strade chiuse per la sfilata in maschera

Domenica 29 ottobre dalle 17.30

Itinerario: via Marino – via San Raffaele - piazza del Duomo – via dei Mercanti – piazza Cordusio – via Dante – largo Cairoli – via Beltrami – piazza Castello.

Tutte le strade chiuse per la manifestazione

Domenica 29 ottobre dalle 13

Itinerario: via Vittor Pisani – piazza della Repubblica – viale Città di Fiume – Bastioni di Porta Venezia - piazzale Oberdan – corso Venezia – piazza San Babila.