Tutte le strade di Milano chiuse al traffico per le manifestazioni di sabato 3 febbraio

Un corteo a difesa della Palestina e un presidio fuori dalla Rai. Per questo alcune strade di Milano saranno chiuse al traffico nella giornata di sabato 3 febbraio. Tutte le informazioni sono state pubblicate sul portale istituzionale del comune di Milano.

La manifestazione per la Palestina

Sabato 3 febbraio, dalle 14 alle 18

Itinerario: corso Lodi, piazzale Corvetto, viale Martini, piazza Gabrio Rosa.

Il presidio con corteo di Byoblu fuori dalla Rai

Sabato 3 febbraio, dalle 14 alle 18

Itinerario: corso Sempione, Arco della Pace, via Cagnola, via Giusti, via Rosmini, via Sarpi, via Canonica, piazza Gramsci, via Procaccini, corso Sempione.