Tutte le strade di Milano chiuse da venerdì a domenica 10 dicembre

Una fiera tipicamente milanese e tipicamente natalizia: gli "Oh Bej! Oh Bej!". Per questo motivo alcune strade di Milano saranno chiuse al traffico nelle giornate di venerdì, sabato e domenica 10 dicembre. Tutte le informazioni sono state pubblicate sul portale istituzionale del comune di Milano.

Le strade interessate dalla fiera sono: piazza Castello, nel tratto compreso tra via Lanza e viale Gadio (lato Acquario) e nel tratto compreso tra via Minghetti e viale Gadio (lato via Paleocapa), piazza del Cannone, via Minghetti e viale Gadio, nel tratto compreso tra piazza Castello e Foro Buonaparte.

Il comune, comunque, ha riservato dei varchi per i residenti e le persone che devono accedere alle proprietà private: via Paleocapa, angolo via Jacini (varco ingresso residenti); Foro Buonaparte, angolo via Ricasoli (varco di ingresso/uscita residenti); largo Cairoli, angolo via Beltrami (varco pedonale); Foro Buonaparte, angolo via Q.Sella (varco di ingresso residenti); Foro Buonaparte, angolo Beretta (varco di uscita residenti).

Non solo residenti, palazzo Marino ha creato dei varchi riservati agli operatori di mercato come da pass a loro consegnato: viale Gadio per viale Alemagna (varco ingresso/uscita operatori); viale Gadio per Foro Buonaparte (varco ingresso/uscita operatori); Foro Buonaparte per via Lanza (varco ingresso/uscita operatori); piazzale Cadorna per via Minghetti (varco ingresso/uscita operatori).