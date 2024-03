Le strade di Milano chiuse al traffico per venerdì 8 marzo: eventi e cortei

Sciopero, cortei e manifestazioni. Venerdì 8 marzo, Giornata internazionale dei diritti della donna, Milano ospita diversi eventi dedicati alla 'lotta' femminista per la totale parità di genere. Per questo motivo diverse strade della città saranno chiuse al traffico auto. Tutte le informazioni sulle strade chiuse sotto la Madonnina sono pubblicate sul portale istituzionale del comune - infomobilità - o sulla pagina X (Twitter) dedicata.

Gli eventi più partecipati senza dubbio saranno i cortei per le strade del centro: uno al mattino, raduno alle 9.30 in largo Cairoli, con sindacati e studenti, e l'altro al pomeriggio, raduno alle 18.30 in piazza Duca D'Aosta. In questa pagina aggiorneremo le strade chiuse per il corteo man mano che verranno confermati i percorsi.

Tutte le strade chiuse venerdì 8 marzo a Milano

Eventi e cortei per l'8 marzo

'Non una di meno' organizza un corteo a Milano. Le strade coinvolte saranno diverse, a partire dalle 18.30. Concentrazione in piazza Duca D'Aosta, davanti al Pirellone, Regione Lombardia. Poi in corteo lungo via Vitruvio, le strade del quartiere di Porta Venezia, Bastioni di Porta Venezia, piazza della Repubblica, via Manin, piazza Cavour, piazza della Scala, e altre strade del centro per un totale di 4 chilometri di marcia.

Panchina rossa in piazza Fontana.

Intitolazione del giardino di via Broletto.

Riprese cinematografiche

Evento commerciale