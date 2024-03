Tutte le strade di Milano chiuse al traffico sabato 2 e domenica 3 marzo

Cantieri, manifestazioni, eventi, sit in e un corteo. Il primo weekend di marzo a Milano sono previsti diversi piccoli blocchi del traffico. Tutte le informazioni sulle strade chiuse sotto la Madonnina sono state pubblicate sul portale istituzionale del comune: infomobilità.

Senza dubbio l'evento più grosso è il corteo che dalle 15 partirà da piazza San Babila e percorrerà corso Venezia, Bastioni di Porta Venezia, viale Città di Fiume, piazza della Repubblica, via Vittor Pisani, per finire in piazza Duca D'Aosta, davanti alla Stazione Centrale.

Tutte le strade chiuse sabato 2 marzo

I cantieri a Milano

Chiudono per lavori tante strade:

#cantiere Sabato 02/03/2024, dalle ore 07.00 alle ore 13.00, via Vaiano Valle sino a via Sant' Arialdo, possibili rallentamenti per lavori di rimozione scarichi abusivi #polizialocalemilano #infotraffic #trafficalert #zona5milano #ComuneMilano — Infomobilità Milano (@infomobilitaMi) March 1, 2024

#cantiere Causa lavori Sabato 02/03/2024 dalle ore 07.00 alle 12.00 chiusa al traffico veicolare Via CORRIDONI tra le vie CHIOSSETTO e BATTISTI garantito il transito ai residenti nelle proprietà #polizialocalemilano #zona1milano #infotraffic #viabilità #TrafficAlert #ComuneMilano — Infomobilità Milano (@infomobilitaMi) March 1, 2024

#cantiere Causa lavori Sabato 02/03/2024 dalle ore 07.00 alle 19.00 chiusa al traffico veicolare via Donizetti tra corso di P.ta Vittoria e via Litta consentito l'accesso agli aventi diritto #polizialocalemilano #zona1milano #infotraffic #viabilità #TrafficAlert #ComuneMilano — Infomobilità Milano (@infomobilitaMi) March 1, 2024

#cantiere Causa lavori Sabato 02/03/2024 dalle ore 07.00 alle 12.00 chiusa al traffico veicolare via Dell'Annunciata tra via Borgonuovo e corso di P.ta Nuova consentito l'accesso alle proprietà #polizialocalemilano #zona1milano #infotraffic #viabilità #TrafficAlert #ComuneMilano — Infomobilità Milano (@infomobilitaMi) March 1, 2024

#cantiere Causa lavori Sabato 02/03/2024 dalle ore 08.00 alle 16.00 chiusa al traffico veicolare via Orti tra via DELLA COMMENDA e corso di PORTA ROMANA garantito il transito agli aventi diritto #polizialocalemilano #zona1milano #infotraffic #viabilità #TrafficAlert #ComuneMilano — Infomobilità Milano (@infomobilitaMi) March 1, 2024

#cantiere Dalle ore 07 di Sabato 02/03/24 alle ore 18 di domenica 03/03/24 chiusa al traffico Via Sant'Eufemia tra Via S. SENATORE e CORSO ITALIA transito dirottato tramite segnaletica stradale #polizialocalemilano #zona1milano #infotraffic #viabilità #TrafficAlert #ComuneMilano — Infomobilità Milano (@infomobilitaMi) March 1, 2024

La corsa sui Navigli

#Evento Sabato 02/03 ore 09.30/13.30 CORSA PODISTICA Percorso: PIAZZA 24 MAGGIO-VIALE GORIZIA–ALZAIA NAVIGLIO PAVESE–INVERSIONE NEL COMUNE DI BINASCO E RITORNO STESSO PERCORSO FINO A PIAZZA 24 MAGGIO #polizialocalemilano #ComuneMilano #Infotraffic #zona5milano #TrafficAlert — Infomobilità Milano (@infomobilitaMi) March 1, 2024

Sit in ambientalista

La manifestazione ‘Vietato respirare’ si terrà in largo Cairoli. Temi centrali il traffico, il consumo di suolo e l’”Inerzia delle istituzioni”.

Evento commerciale

Il corteo in centro

Le chiusure in programma per domenica 3 marzo

Domenica ci saranno meno strade chiuse a Milano. I dettagli: