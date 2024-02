Tutte le strade di Milano chiuse sabato 24 febbraio e i due cortei

Due grandi cortei riempiranno le strade di Milano nel fine settimana. Si protesta contro la guerra. Da un lato quella dell'invasione russa in Ucraina, dall'altro lato quella di risposta d'Israele all'attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre 2023, che si sta trasformando via via in una guerra contro l'intera popolazione palestinese. Tutte le informazioni sulle strade chiuse a Milano sono state pubblicate sul portale istituzionale del comune: infomobilità.

Tutte le strade chiuse per le manifestazioni a Milano

Il corteo della comunità ucraina dalle ore 13

Raduno dei partecipanti in piazza Castello.

Itinerario: via Beltrami – via Dante - piazzale Cordusio – via T. Grossi – via Santa Margherita – piazza della Scala – via Case Rotte – largo Mattioli - corso Matteotti – fino a piazza San Babila dove la manifestazione terminerà dopo un presidio.

Il corteo contro il genocidio d'Israele a Gaza alle 14

Raduno dei partecipanti in piazzale Loreto.

Itinerario: viale A. Doria – piazza Caiazzo – via Settembrini – via Vitruvio – piazza Duca d’Aosta – via V. Pisani – piazza della Repubblica – viale Monte Santo – piazzale principessa Clotilde – Bastioni di Porta Nuova – piazza XXV Aprile – viale F. Crispi – Bastioni di Porta Volta – piazzale Biancamano – piazza Lega lombarda - via Legnano – viale Gadio – Foro Buonaparte - largo Cairoli dove la manifestazione terminerà.