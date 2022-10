Le strade di Milano illuminate un'ora in meno al giorno per risparmiare

Non solo luminarie di Natale sottotono. Non solo dipendenti in smart working al venerdì. Per far quadrare i conti nonostante il caro bollette, il Comune di Milano si prepara anche a tagliare l'illuminazione delle strade cittadine. Ad annunciarlo il sindaco di Milano, Beppe Sala.

"A partire da fine mese diminuiremo di un'ora al giorno l'accensione dell'illuminazione stradale e lo faremo con prevalenza al mattino", dice Sala in un video su Facebook spiegando le misure messe a punto dal Comune con Politecnico e A2A per far fronte al caro energia. Oltre al capitolo illuminazione, il primo cittadino ricorda come altre strategie per risparmiare sui costi siano il lavoro da casa dei dipendenti comunali una volta a settimana, la riduzione del funzionamento degli impianti di climatizzazione in alcuni edifici, dove possibile, e delle pompe di acqua di falda.

"Siamo arrivati a definire la formula assieme ai sindacati - specifica Sala a proposito delle giornate da casa dei lavoratori di Palazzo Marino -. Chiuderemo alcune sedi il venerdì così da essere a ridosso del fine settimana e prolungare l'effetto positivo dello spegnimento degli impianti. I dipendenti che potranno utilizzare un giorno di lavoro agile saranno invitati a farlo, gli altri saranno dislocati nelle sedi che resteranno aperte, come quella di via Larga". "Questa misura - tiene a sottolineare Sala - riguarderà in maniera limitatissima gli uffici aperti al pubblico".

"Con queste azioni che sono pronte ad essere messe in campo subito contiamo di ottenere un risparmio di oltre 1,5 mln di euro - prosegue il sindaco - e intanto andremo avanti con lo studio di ulteriori pratiche da realizzare nel lungo periodo". Il piano risparmio di Palazzo Marino, rammenta Sala, si affianca alle misure del governo valide per tutti i Comuni, ovvero stagione termica più breve di 15 giorni, accensione giornaliera degli impianti diminuita di un'ora e temperature a un grado in meno rispetto al massimo consentito.

"Ad Atm - ha chiosato Sala - abbiamo chiesto uno sforzo sulla regolazione della temperatura sui mezzi pubblici, riducendo di un paio di gradi la temperatura su bus elettrici e tram (...). Con la camera di commercio stiamo lavorando per definire iniziative analoghe con lo spegnimento di insegne e vetrine di notte e una maggiore attenzione alla chiusura e apertura delle porte dei negozi. Come sempre è bene che ognuno faccia la sua parte”.