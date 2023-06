Tre strade di Milano diventeranno più verdi

Tre strade di Milano, già a "vocazione pedonale", diventeranno verdi (in gergo, saranno "depavimentate"). In totale si tratta di "liberare" dal cemento circa 6mila metri quadrati di suolo urbano. Le strade interessate sono via Toce (Isola), piazza Imperatore Tito (Calvairate) e viale Giovanni da Cermenate (Stadera). Lo riferisce l'amministrazione comunale. I progetti non sono ancora pronti: verranno definiti dopo alcune indagini sul campo.

Via Toce, in particolare, presenta l'ingresso di un asilo nido. In pratica, negli orari di inizio e fine delle attività scolastiche, molte persone l'affollano. Inoltre vi si trovano gli ingressi del Giardino Munari e del Giardino Santa Maria alla Fontana. È una strada breve, attualmente a senso unico, con qualche decina di posti auto. Piazza Imperatore Tito, invece, secondo alcune associazioni di zona, è oggi utilizzata in gran parte a parcheggio. Infine, viale Cermenate ha un tratto pavimentato, all'altezza del civico 35, che secondo il Comune di Milano "rappresenta una brusca frammentazione" del polmone verde costituito dall'asse alberato, lungo un chilometro e mezzo.

Connessioni al verde esistente

"Convertire aree grigie impermeabili in ambiti drenanti e verdi - spiega l’assessora all’ambiente e verde Elena Grandi - è uno degli obiettivi del Piano Aria e Clima del Comune di Milano e si raggiunge attraverso interventi, anche piccoli, di depavimentazione nei contesti urbanizzati. Lo faremo in queste tre zone che abbiamo selezionato dopo averne analizzato il tipo di fruizione sociale e il contesto circostante". Secondo l'assessora queste tre aree sono "già connotate da un forte uso pedonale e ben si prestano al collegamento con itinerari verdi già presenti".