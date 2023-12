Tutte le strade davanti alle scuole di Milano che verranno chiuse al traffico

Alcune vie davanti alle scuole di Milano diventeranno off limits per auto e scooter. È l'obiettivo del progetto "piazze aperte per ogni scuola", iniziativa promossa da palazzo Marino in collaborazione con l'agenzia mobilità ambiente territorio (Amat), Bloomberg associates e Global design cities initiative; iniziativa che verrà attuata per due scuole della città.

Via Pescarenico si prepara infatti a diventare la prima realizzazione che fa seguito al nuovo bando. Nei giorni scorsi il municipio ha approvato la pedonalizzazione della strada in zona Naviglio Pavese. La via a fondo cieco permetterà l’accesso in sicurezza ai tre plessi scolastici presenti con nuovi spazi disponibili per il gioco e l’aggregazione. L’intervento di urbanistica tattica sarà realizzato nei prossimi mesi e prevede l’eliminazione della sosta e l’intera pedonalizzazione della strada che sarà ottenuta, come avvenuto in altre aree della città, posizionando segnaletica stradale e successivamente nuovi elementi di arredo come panchine e tavoli da ping pong.

"Grazie ai progetti di "Piazza aperte per ogni scuola" sarà possibile rendere più sicuro l’accesso alle scuole presenti e migliorare la vivibilità dell’area favorendo l’aggregazione e la socialità - hanno puntualizzato da piazza Scala attraverso una nota -. Sia gli interventi di modifica che i nuovi arredi saranno caratterizzati dalla massima accessibilità per tutti i cittadini, con particolare attenzione alle categorie più fragili, a mobilità di ridotta o disabilità visiva o sensoriale".

A breve inizieranno anche i lavori che interesseranno la scuola primaria "Muratori e Menotti" di via Muzio (Municipio 2) e l’Istituto Comprensivo Cardarelli di via Scrosati (Municipio 6). Contestualmente saranno siglati i patti di collaborazione con le associazioni che hanno risposto al bando proponendo l’intervento.