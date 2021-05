Percorso Giro d'Italia 2021 a Milano domenica 30 maggio: strade e vie chiuse

Domenica 30 maggio 2021 è il gran finale del Giro d'Italia con l'arrivo a Milano. Il Comune rende note le vie cittadine che saranno chiuse al traffico dalle ore 8 alle ore 20:

Viale Monza (solo carreggiata direzione centro città) - piazzale Loreto - corso Buenos Aires - piazzale Oberdan - corso Venezia - piazza San Babila - corso Matteotti - piazza Meda - via San Paolo - corso Vittorio Emanuele - piazza Del Duomo - arrivo in piazza del Duomo.

La cronometro misura 30 chilometri e si svolgerà tutta all’interno della provincia di Milano. Primo rilevamento al chilometro 9.2, poi da Sesto San Giovanni, secondo rilevamento al chilometro 19. Finale in centro a Milano. Nessuna variazione altimetrica di rilievo: la prima parte presenta diverse curve, poi dopo il rilevamento di Sesto San Giovanni strada praticamente dritta ad eccezione di un paio di curve a novanta gradi nel finale.

Deviazioni dei mezzi pubblici

Stazione Duomo – chiusa da inizio servizio

Fino alle 19:30 circa i treni delle linee M1 e M3 saltano Duomo, chiusa su disposizione della Questura. Per raggiungere la piazza usate le fermate vicine di Cordusio, San Babila, Montenapoleone o Missori. Per cambiare usate Cadorna, Centrale o Loreto.



L’ATM Point di Duomo resta chiuso tutto il giorno. In alternativa, potete rivolgervi agli sportelli di Cadorna e Centrale, aperti fino alle 17:30 (prenotate l’appuntamento dalla nostra app).

Tram 1 - Da inizio servizio alle 18

In entrambe le direzioni, devia tra via Cusani e piazza Firenze passando per Foro Buonaparte, Lanza M2, via Legnano, via Bramante, via Cenisio, p.za Firenze, viale Certosa. Non passa da Cadorna M1 M2, largo Quinto Alpini, Arco della Pace, corso Sempione.

Tram 4 - Da inizio servizio alle 18

Fa servizio tra Niguarda e Monumentale M5. Non passa da p.za Lega Lombarda, Lanza M2, Cairoli M1.

Tram5 - Da inizio servizio alle 18

Fa servizio tra Ortica e piazza Fontana, passando in via Bixio, viale Piave, p.za 5 Giornate, c.so P.ta Vittoria. Non passa da viale Regina Giovanna, viale Tunisia. Tra Lazzaretto/Settembrini e Ospedale Maggiore usate il tram 33.

Tram 7 - Da inizio servizio alle 18

Fa servizio tra v.le Testi/Santa Monica e largo Mattei.

Tram 9 - Da inizio servizio alle 18

Fa regolare servizio tra Porta Genova FS M2 e viale Monte Nero/piazza 5 Giornate. Poi segue un percorso alternativo fino a viale Molise, dove fa capolinea. Non passa da viale Premuda, viale Piave, Porta Venezia M1, Repubblica M3, Centrale FS M2 M3. Tra piazza 5 Giornate e viale Piave/Bixio usate i tram 5 e 19.

Tram 31 - Dalle 8 alle 18

Il servizio è sospeso sull’intera linea.

Tram 33 - Da inizio servizio alle 18

Fa regolare servizio tra Lagosta e via Lazzaretto. Poi segue un percorso alternativo fino a p.le Ospedale Maggiore, passando per via Settembrini, Centrale FS M2 M3, viale Lunigiana, viale Zara, viale Ca' Granda.

Bus 39 - Dalle 8 alle 18

In direzione Loreto M1 M2 percorre la carreggiata laterale tra Piola e v.le Abruzzi. Non ferma in via Stradivari.

Bus 44 - Dalle 8 alle 18

In direzione Turro M1 devia da via De la Salle a via D’Ancona. Passa in via Padova, via Cavezzale, piazza Sesia. Non passa da via Ponte Nuovo, via Iglesias, via S. da Vimercate, Gorla M1 e via Petrocchi.

Bus 50 - Da inizio servizio alle 18

Fa regolare servizio tra Lorenteggio e Cadorna FN M1 M2 e fa capolinea in via Boccaccio. Non passa da Cairoli M1.

Bus 51 - Dalle 8 alle 18

Fa servizio tra Cimiano M2 e Precotto M1 e Zara M3 M5 e Ponale M5. Non passa da via Chiese, via Sesto S. Giovanni, Marelli M1 e Villa S.G. M1.

Bus 55 - Dalle 8 alle 18

Fa servizio tra il cimitero di Lambrate/quartiere Feltre e via Pecchio. Non passa dalle vie Stradivari, Palestrina e Andrea Doria.

Bus 56 - Dalle 8 alle 18

In direzione Loreto M1 M2 devia e salta la fermata via Padova/Pasteur. Fa una fermata provvisoria in via Costa dopo via d’Aviano.

Bus 57 - Da inizio servizio alle 18

Fa regolare servizio tra Quarto Oggiaro e Largo Medici (via Canonica). Non passa da via Legnano, Lanza M2, Cairoli M1.

Bus 60 - Da inizio servizio alle 18

Fa servizio in queste tratte: l.go Augusto-Eustachi/Plinio e Zara M3 M5-Vitruvio/Benedetto Marcello. Non fa la fermata di p.za Lima e Plinio/Bacone.

Bus 61 - Da inizio servizio alle 18

Fa servizio regolare tra Murani- Monforte e piazza Napoli-Cadorna M1 M2. Passa per via Visconti di Modrone, Policlinico, via S. Sofia, p.za Vetra, via De Amicis, via Carducci, p.le Cadorna e via Paleocapa Non passa per via Durini, via Senato, via Pontaccio, Cairoli M1, via dell’Orso, via Monte Pietà e via dei Giardini.

Bus 81 - Da inizio servizio alle 18

Fa servizio su 2 tratte: da Lambrate FS M2 a Morgagni/Plinio e tra Ca’ Granda M5 e Vitruvio/Benedetto Marcello. Non passa da Sesto Marelli M1 e via Breda.

Bus 86 - Dalle 8 alle 18

Fa servizio regolare tra Gobba M2 e v.le Monza/Pelitti.

Bus 87 - Dalle 8 alle 18

Fa servizio regolare tra Centrale FS M2 M3 e via Stella Bianca e fa capolinea a Bicocca. Non passa da via Chiese, Sesto Marelli M1, Villa S.G. M1.

Filobus 90 - Da inizio servizio alle 18

Fa servizio regolare tra Piola M2 - Zara M3 M5, passando da Lodi M3 e piazzale Lotto. Non passa da Sondrio M3, Caiazzo M2 e Loreto M1 M2.

Filobus 91 - Da inizio servizio alle 18

Fa regolare servizio tra Zara M3 M5 e Piola M2, passando da Lotto M1 M5 e Lodi M3. Non passa da Sondrio M3, Caiazzo M2 e Loreto M1 M2.

Filobus 92 - Da inizio servizio alle 18

Fa servizio in queste tratte: Bovisa FN-Zara M3/M5 e Lodi M3 (Isonzo)-Piccinni/Bacone. Non passa da Sondrio M3 e Caiazzo M2.

Bus 94 - Da inizio servizio alle 18

Fa servizio in queste tratte: Cadorna M1 M2-Visconti di Modrone e Porta Volta-p.za Cavour. Non passa in via Senato.

Bus 165 - Dalle 8 alle 18

Fa servizio tra Limbiate e Paderno Dugnano (stazione).

Bus 166 - Dalle 8 alle 18

Fa servizio tra servizio tra Desio e Cusano M. (v.le Unione).

Bus 174 - Da inizio a fine servizio

Il servizio è sospeso.

Bus 566 - Da inizio servizio alle 18

I bus fanno regolare servizio tra il capolinea Roserio Ospedale Sacco e la fermata via Battisti/via Ospitaletto nel Comune di Bollate.

Bus 700 - Dalle 8 alle 18

Fa servizio tra il Cimitero di Sesto S. Giovanni e v.le Edison/Sesto Marelli M1.

BUS 701 – Dalle 8 alle 18

Fa servizio tra v.le Edison/Sesto Marelli M1 e Cologno Sud M2.

Bus 702 - Dalle 8 alle 18

In entrambe le direzioni devia tra v.le Italia prima di via Mazzini e via Carmelita De Ponti. Passa per via Vulcano, via Valtellina, via Galilei, via Biagi, via Menotti, via dei Lavoratori, via Pacinotti, via Margherita dei Vizi Viganò e via Copernico.

Bus 712 - Dalle 8 alle 18

Fa servizio tra Cinisello Balsamo e via Gramsci (Sesto San Giovanni).

Bus 713 - Dalle 8 alle 18

Fa servizio tra l’Ospedale Bassini (Cinisello B.) e Bignami M5.

BUS 727 – Dalle 8 alle 18

Fa servizio tra viale Unione (Cusano M.) e via Gramsci (Sesto S. Giovanni). Non passa da Cormano FN.

Bus 728 - Dalle 8 alle 18

In entrambe le direzioni devia tra v.le Fulvio Testi/Stalingrado e via Giordano. Passa per v.le Brianza, via Galilei, via P. da Volpedo, via Lincoln, via Robecco. Non passa da via Stalingrado, via S. Antonio da Padova e via Rinascita.

Bus 729 - Dalle 8 alle 18

Fa servizio tra Cusano Milanino (v.le Unione) e Sesto S. Giovanni (via Gramsci). Non passa da Comasina M3 e Cormano.