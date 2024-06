Arrivano le prime 7 strade a 30 km/h

Si viaggerà a 30 km/h vicino a sette scuole di Milano, ma l'obiettivo è arrivare a cento a settembre, prima che inizino le lezioni del nuovo anno scolastico. Il Comune di Milano ha scelto via Corridoni (dove si trova la primaria Cuoco-Sassi), via Cardinal Mezzofanti (con un asilo e una primaria), via Sabatino Lopez (dove c'è un asilo), via Oglio (scuola d'infanzia), via Graf (scuola d'infanzia), via Fara (primaria) e via Imbriani (scuola d'Infanzia).

A fine giugno dovrebbero arrivare altre venti strade, per procedere "a passi svelti" fino ad arrivare all'obiettivo di cento strade milanesi a 30 km/h. La prima scelta è stata compiuta sulla base di uno studio dell'Amat, l'Agenzia mobilita ambiente e territorio del Comune di Milano, che ha elaborato una classifica di strade per incidenti, prendendo in considerazione quelle con scuole e negozi.

Non mancherà la riprogettazione di alcuni incroci per dissuadere le automobili dalla "fretta", utilizzando gli speciali dossi soprannominati "cuscini berlinesi" perché Berlino è stata la prima città a sperimentarli: sono dossi quadrati che non occupano tutta la carreggiata, consentendo alle biciclette di passare ai lati. In alcune strade verranno anche allargati i marciapiedi.