Milano Marathon 2024: mappa e percorso maratona, le strade chiuse

Domenica 7 aprile è prevista la Wizz Air Milano Marathon. Completamente rinnovato nell’edizione 2024, il tracciato di gara ad anello, con partenza e arrivo da piazza Del Duomo, nel cuore pulsante della città, "viene migliorato nei dettagli, anno dopo anno, per offrire a tutti i runner un percorso moderno e completo, capace di conciliare le esigenze di scorrevolezza dei top runner e degli amatori evoluti, con la possibilità di ammirare e godere una città sempre più bella nella sua combinazione di elementi storici e contemporanei", si legge in una nota dell'organizzazione.

Da molti anni ormai Milano è "la maratona più veloce d’Italia e tra le più veloci del panorama internazionale (la più veloce del mondo nell’anno 2021); ogni anno sono tantissimi i partecipanti che realizzano il proprio personal best proprio a Milano".

A iscrizioni non ancora chiuse, sono infatti già 8mila i partecipanti. Di questi, il 40% viene dall’estero: una percentuale importante che sottolinea la vocazione internazionale della 42,195 km meneghina. Le nazioni più rappresentate sono, nell’ordine: Francia, UK, Belgio, Irlanda e Germania.

Il percorso 2024

Sono circa 19 i chilometri che interesseranno il centro cittadino. Si toccheranno i luoghi simbolo di Milano, come il Teatro alla Scala, Brera, San Babila, il Castello Sforzesco, Largo Cairoli, ma pure City Life e il Portello. I restanti chilometri invece si snoderanno tra QT8, San Siro, Trenno e la zona del Gallaratese, per poi rientrare verso il Duomo.

Percorso Milano Marathon

Questo il piano viabilità, con le strade chiuse e gli orari:

START – KM 6 //

CHIUSURA: dalle ore 7.30 alle ore 12.00

Partenza da Piazza Duomo Lato Galleria Vittorio Emanuele – Dx in Via Mengoni – Via Santa Margherita – Piazza Delle Scala – Via Alessandro Manzoni – Piazza Cavour – Dx in Via Senato – Via San Damiano – Via Visconti Di Modrone – Sx Via Pietro Mascagni – Sx Via Bianca Maria (Contromano) - Viale Luigi Majno (Contromano) - Piazzale Oberdan – Bastioni Porta Venezia (Contromano) – Via Città di Fiume (Contromano) – Piazza Della Repubblica (Contromano) Viale Monte Santo (Contromano) – Piazza Principessa Clotilde (Contromano) – Bastioni Di Porta Nuova (Contromano) – Piazza 25 Aprile (Mano Giusta) – Viale Crispi – Bastioni Di Porta Volta - Piazzale Bancamano – Piazza Lega Lombarda – Viale Elvezia – Viale Douhet – Via Melzi D’Eril

DA KM 6 – 12 //

CHIUSURA: dalle ore 7.30 alle ore 16.00

Via Canova – Viale Milton – Viale Moliere – Viale Alemagna – Viale Gadio – Piazza Castello Lato Minghetti – Piazza Castello Lato Fontana – Piazza Castello Lato Serra – Via Lanza - Corso Bonaparte – Via Legnano – Piazza Lega Lombarda – Piazzale Biancamano – Via Della Moscova– Via San Marco – Piazza San Marco

DA KM 10,5 – 16 //

CHIUSURA: dalle ore 8.00 alle ore 12.30

Via Pontaccio - Corso Bonaparte - Largo Cairoli – Foro Buonaparte – Piazzale Cadorna – Via Giovanni Boccaccio – Piazza Virgilio – Via Vincenzo Monti – Via Venti Settembre - Piazza Buonarroti – Via Monte Rosa – Piazza Amendola – Viale– Piazza Giulio Cesare– Viale Belisario – Viale Cassiodoro – Piazza Vi Febbraio – Viale Boezio - Controviale Boezio – Entrata Parco City Life Varco 3

DA KM 16 – 22 //

CHIUSURA: dalle ore 8.20 alle ore 12.50

Viale Eginardo – Viale Scarampo – Sottopasso – Viale De Gasperi – Piazzale Kennedy – Via Quattrocchi – Via S.elia – Via Diomede – Piazzale Lotto – Viale Caprilli – Piazzale Dello Sport

DA KM 22 – 27 //

CHIUSURA: dalle ore 8.30 alle ore 13.30

Via Achille – Via Tesio – Via Harar – Via Novara – Via Cascina Bellaria– Via F.lli Gorlini – Via Lampugnano

DA KM 27 – 32 //

CHIUSURA: dalle ore 8.50 alle ore 14.00

Via Omodeo – Via Cechov – Via Kant – Via B. Croce – Via Quattrocchi – Viale De Gasperi – Via Grosio – Via Gallarate – Piazzale Accursio – Via Achille Papa – Via Don Luigi Palazzolo

DA KM 32 – 36 //

CHIUSURA: dalle ore 9.00 alle ore 15.00

Parco Portello – Ponte Pedonale – Piazza Gino Valle – Viale Scarampo – Via Colleoni – Piazzale Damiano Chiesa – Via Emanuele Filiberto – Corso Sempione (Carreggiata Laterale)

DA KM 36 – 42,195 //

CHIUSURA: dalle ore 7.30 alle ore 16.00

Via Canova – Viale Milton – Viale Moliere – Viale Alemagna – Viale Gadio – Piazza Castello – Via Lanza - Foro Buonaparte – Via Legnano – Piazza Lega Lombarda – Piazzale Biancamano – Via Della Moscova – Via San Marco – Piazza San Marco – Via Fatebenefratelli – Via Dell’annunciata – Via Dei Giardini – Via Fatebenefratelli– Piazza Cavour – Via Senato – Dx in Corso Venezia – In Piazza San Babila – Corso Matteotti – Piazza Meda – Via San Paolo – Corso Vittorio Emanuele – Piazza del Duomo – Arrivo