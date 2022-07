Milano non dimentica la strage di via Palestro

Sera del 27 luglio 1993. A Milano era una fresca notte d'estate; soffiava una leggera brezza. Poi un'esplosione ruppe il silenzio e trasformò la città in un inferno. Accadde tutto molto in fretta: passarono pochi minuti da quando Alessandro Ferrari, agente della polizia locale, notò una Fiat Uno parcheggiata di fronte al Padiglione di arte contemporanea di via Palestro. Dalle lamiere fuoriusciva un fumo biancastro e proprio per quel motivo l'agente chiese l'intervento dei vigili del fuoco.

L'automobile esplose e uccise Ferrari, i vigili del fuoco Carlo La Catena, Sergio Pasotto e Stefano Picerno. Morì anche Moussafir Driss, ragazzo marocchino che venne raggiunto da un pezzo di lamiera mentre dormiva su una panchina. L'onda d'urto dell'esplosione frantumò i vetri delle abitazioni circostanti e danneggiò anche alcuni ambienti della vicina Galleria d'arte moderna, provocando il crollo del muro esterno del Padiglione di arte contemporanea. Poi durante la notte esplose una sacca di gas che si era creata in seguito alla rottura di una tubatura causata dalla deflagrazione, che procurò ingenti danni al Padiglione, ai dipinti che ospitava e alla circostante Villa Reale.

Mercoledì 27 luglio i vigili del fuoco ricorderanno le vittime della strage. Alle 9:30 le autorità cittadine deporranno una corona di fiori davanti al Padiglione d'arte contemporanea mentre alle 12 in tutti i comandi dei vigili del fuoco d'Italia verrà osservato un minuto di silenzio in onore dei pompieri morti durante il servizio. Alle 20, presso la sede di via Benedetto Marcello, sarà celebrata una messa in suffragio delle vittime rinnovando cosi il tradizionale momento promosso dal "Comitato per non dimenticare".A seguire il comune di Milano ha organizzato per le ore 21.30 un concerto dell’orchestra sinfonica di Milano presso il cimitero monumentale in memoria delle vittime della strage.

A partire dalle 20:30, infine, si terrà un momento di raccoglimento sul luogo dell'evento in via Palestro, con testimonianze e letture, che culminerà con il suono delle sirene degli automezzi dei vigili del fuoco.