Il Comune non cancella multe e cartelle vecchie. Sala: "Questione di giustizia per chi ha fatto il suo dovere"

Dopo che giunta e consiglio comunale hanno detto no allo stralcio automatico delle cartelle esattoriali, che il governo ha delegato alle amministrazioni locali, il sindaco di Milano Beppe Sala ha parlato dell'argomento nel podcast 'Buongiorno Milano'. "La difficoltà col bilancio non è la motivazione che spinge Milano a non aderire allo stralcio automatico", ha detto Sala, secondo cui invece si tratta di "un principio di giustizia sociale" verso i cittadini che "il proprio dovere l'hanno fatto, pagando contravvenzioni e ammende".

È il nucleo, secondo Sala, della questione fiscale: "Non è giusto che solo una parte dei cittadini si comporti sempre in modo virtuoso mentre l'altra sia incentivata da stralci periodici". L'adesione allo stralcio, per il Comune di Milano, riguarderebbe circa 1 milione e 400mila per multe stradali e 160mila cartelle per altre tasse comunali risalenti al periodo precedente al 2012.

In precedenza, Sala aveva chiesto al governo 50 milioni extra per chiudere il bilancio preventivo del 2023, a fronte di 19 miliardi d'imposte versate allo stato che arrivano dalla città. Ma il governo non ha accordato questo denaro.