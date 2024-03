Torna la Stramilano: informazioni, orari e strade chiuse

Si correrà domenica 24 marzo la Stramilano 2024. La corsa, giunta alla sua 51esima edizione, si snoderà per le vie del centro di Milano seguendo tre percorsi: 5, 10 e mezza maratona. Proprio quest’ultimo è stato completamente ridisegnato: seguirà un percorso quasi ad anello da percorrere prima in senso orario e poi in senso antiorario.

L’evento sarà inaugurato dalla half Marathon che partirà da Piazza Castello alle 8.30 e, dopo un percorso di 21,097 km, si concluderà sempre ai piedi della dimora degli Sforza. L’evento è dedicato agli atleti professionisti e appassionati maratoneti che hanno dimostrato un enorme interesse per la mezza maratona milanese. L’anno scorso, infatti, hanno partecipato il numero record di ben 5.500 corridori.

Alle 9.30 partiranno da Piazza Duomo i partecipanti alla Stramilano 10 Km, la corsa non competitiva che vede corridori di ogni età e livello percorrere le vie più caratteristiche della città come Corso Venezia, Piazza V Giornate, Piazza XXIV Maggio e molte altre. Alle 10.00, sempre da Piazza Duomo, partirà invece la Stramilanina, dove i protagonisti saranno i piccoli corridori che insieme ai loro accompagnatori attraverseranno il centro storico di Milano per 5 Km. Per entrambe le corse non competitive l’arrivo sarà all’iconico Arco della Pace dove tutti partecipanti potranno ricevere la loro medaglia e ci sarà anche l’area ristoro in cui godersi un meritato riposo e divertimento.

Il Villagio degli Atleti sarà come sempre allestito da Croce Rossa Italiana in Piazza Castello e offrirà agli atleti professionisti assistenza sanitaria, un’area massaggi e il servizio di deposito borse.

Tutti i percorsi e le strade chiuse

Percorso 5 chilometri

Via Giuseppe Mengoni, Via Santa Margherita, Piazza della Scala, Via Case Rotte, Largo Raffaele Mattioli, Via Adalberto Catena, Piazza Filippo Meda, Corso Giacomo Matteotti, Piazza San Babila, Corso Venezia, Via Palestro, Via Marina, Via Senato, Via Sant’Andrea, Via Montenapoleone, Via Alessandro Manzoni, Via Giuseppe Verdi, Via dell’Orso, Via Cusani, Largo Cairoli, Foro Buonaparte, Piazzale Luigi Cadorna, Via Pietro Paleocapa, Viale E. Alemagna, Viale G. Milton.

Percorso 10 chilometri

Via Giuseppe Mengoni, Via Santa Margherita, Piazza della Scala, Via Case Rotte, Largo Raffaele Mattioli, Via Adalberto Catena, Piazza Filippo Meda, Corso Giacomo Matteotti, Piazza San Babila, Corso Venezia, Piazza Guglielmo Oberdan, Viale Luigi Majno, Piazza del Tricolore, Viale Bianca Maria, Piazza Cinque Giornate, Viale Regina Margherita, Viale Emilio Caldara, Piazza Medaglie d'Oro, Viale Angelo Filippetti, Viale Beatrice d'Este, Piazzale Porta Lodovica, Viale Gian Galeazzo, Piazza XXIV Maggio, Viale Gabriele d'Annunzio, Piazzale Antonio Cantore, Viale Papiniano, Piazzale Aquileia, Viale di Porta Vercellina, Piazzale Francesco Baracca, Via Enrico Toti, Piazza della Conciliazione, Via XX Settembre, Viale Pietro e Marie Curie, Viale Molière, Viale Alemagna.

Percorso Mezza maratona

Piazza Castello, Viale G. Gadio, Via Legnano, Piazza Lega Lombarda, Bastioni di Porta Volta, Viale F. Crispi, Piazza XXV Aprile, Bastioni di Porta Nuova, Piazzale Principessa Clotilde, Viale Monte Santo, Piazza della Repubblica, Viale Città di Fiume, Bastioni di Porta Venezia, Piazza G. Oberdan, Viale L. Majno, Viale Bianca Maria, Piazza Cinque Giornate, Viale Regina Margherita, Viale E. Caldara, Piazzale Medaglie d’Oro, Viale A. Filippetti, Viale Beatrice d’Este, Largo Isabella d’Aragona, Viale Beatrice d’Este, Piazzale di Porta Lodovica, Viale Gian Galeazzo, Piazza XXIV Maggio, Viale G. d’Annunzio, Piazzale A. Cantore, Viale Papiniano, Viale di Porta Vercellina, Piazzale F. Baracca, Via E. Toti, Piazza della Conciliazione, Via XX Settembre, Viale Pietro e Marie Curie, Viale Molière, (Giro di boa in Viale G. Milton), Via Molière, Viale Pietro e Marie Curie, Via XX Settembre, Piazza della Conciliazione, Via E. Toti, Piazzale F. Baracca, Viale di Porta Vercellina, Viale Papiniano, Piazzale A. Cantore, Viale G. d’Annunzio, Piazza XXIV Maggio, Viale Gian Galeazzo, Piazzale di Porta Lodovica, Viale Beatrice d’Este, Largo Isabella d’Aragona, Viale Beatrice d’Este, Via A. Filippetti, Piazzale Medaglie d’Oro, Viale E. Caldara, V.le Regina Margherita, Piazza Cinque Giornate, Viale Bianca Maria, Viale L. Majno, Piazza G. Oberdan, Bastioni di Porta Venezia, Viale Città di Fiume, Piazza della Repubblica, Viale Monte Santo, Piazzale Principessa Clotilde, Bastioni di Porta Nuova, 12 miles, Piazza XXV Aprile, Viale F. Crispi, Bastioni di Porta Volta, Piazza Lega Lombarda, Via Legnano, Viale G. Gadio, Piazza Castello.