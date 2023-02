La Scala di Milano va (anche) in streaming

Teatro ma non solo. È online da oggi, giovedì 9 febbraio, la piattaforma streaming della Scala di Milano; pagina attraverso la quale verranno trasmessi online - a pagamento - gli spettacoli del Piermarini. La prima diretta è in programma per martedì 14 febbraio alle 19 quando verranno trasmessi I vespri siciliani di Verdi diretti da Fabio Luisi con Marina Rebeka, Piero Pretti e Luca Micheletti e la regia di Hugo de Ana.

"La Scala tv - precisano dall'istituzione milanese - apre un nuovo canale di comunicazione diretto agli appassionati che già conoscono e frequentano il teatro, che avranno l’occasione di tornare sugli spettacoli già visti, recuperare quelli persi e accedere a contenuti di approfondimento; al pubblico globale che per ragioni di distanza non sempre può raggiungere Milano ma desidera conoscere la programmazione e entrare nella famiglia scaligera; e ai giovani e alle scuole che attraverso l’opera in video e i contenuti dedicati avranno strumenti per avvicinare con facilità e naturalezza un immenso patrimonio artistico che fa parte della storia e dell’identità collettiva del nostro paese".

Quanto costa accedere alla piattaforma

Il prezzo varia in base al contenuto e alla sua qualità. Guardare un’opera o un balletto in diretta costerà € 9,90 in Hd e 11,90 in Uhd, mentre per i contenuti in catalogo il costo sarà di € 4,90 in Hd e 6,90 in Uhd. Il prezzo dei Concerti Sinfonici, dei Recital di Canto, dei Pianisti e dei contenuti per ragazzi sarà di € 4,90 in Hd e 6,90 in Uhd per le dirette e di € 2,90 in Hd e 4,90 in Uhd per i video in catalogo.

Il calendario

Opere

14 febbraio 2023 ore 19:00 - I Vespri siciliani - Opera in cinque atti. Musica di Giuseppe Verdi, libretto di Eugène Scribe e Charles Duveyrier. Direttore Fabio Luisi. Regia, scene e costumi di Hugo de Ana. Con Marina Rebeka, Piero Pretti, Luca Micheletti, Simon Lim.

14 marzo 2023 ore 20:00 - La bohème - Opera in quattro quadri. Musica di Giacomo Puccini, libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica. Direttrice Eun Sun Kim, regia di Franco Zeffirelli ripresa da Marco Gandini. Con Marina Rebeka, Freddie De Tommaso, Irina Lungu e Luca Micheletti.

24 marzo 2023 ore 19:30 - Les contes d’Hoffmann – Opera fantastica in cinque atti. Musica di Jacques Offenbach, libretto di Jules Barbier. Direttore Frédéric Chaslin. Regia di Davide Livermore. Con Eleonora Buratto, Vittorio Grigolo, Ildar Abdrazakov e Marina Viotti.

21 aprile 2023 ore 20:00 - Li zite ngalera – Commedia per musica in tre atti. Musica di Leonardo Vinci, libretto di Bernardo Saddumene. Direttore Andrea Marcon. Regia di Leo Muscato. Con Francesca Pia Vitale, Chiara Amarù, Raffaele Pe e Filippo Mineccia.

Balletti

1 marzo 2023 ore 20:00 - Le Corsaire - Balletto in tre atti, un prologo e un epilogo. Musica di Adolphe Adam e altri. Coreografia di Manuel Legris da Petipa e altri. Direttore Valery Ovsyanikov, Primi ballerini, Solisti e Corpo di Ballo del Teatro alla Scala.

28 giugno 2023 ore 20:00 - Romeo e Giulietta - Balletto in tre atti. Musica di Sergej Prokof’ev. Coreografia di Kenneth MacMillan. Direttore Timur Zangiev, Primi ballerini, Solisti e Corpo di Ballo del Teatro alla Scala.

Concerti