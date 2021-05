La street art all’Ortica "entra" nelle giornate Fai di Milano

Milano non è solo musei o ville con cortili meravigliosi. Milano è anche arte urbana, come “Or.Me. – Ortica Memoria”, il museo a cielo aperto dell’omonimo, storico e popolare quartiere della periferia Est di Milano. L'ortica che per la prima volta, sabato 15 e domenica 16 maggio, entra tra i luoghi proposti dal Fondo ambiente italiano per le “Giornate Fai di primavera 2021”.

Giornate Fai a Milano

Il Gruppo Fai Giovani organizza visita guidate alla scoperta delle grandi opere di street art realizzate dal collettivo artistico Orticanoodles (insieme con studenti, associazioni e residenti), che raccontano le origini, le storie e le tradizioni del quartiere e della città. Da Giorgio Gaber a Carlo Alberto dalla Chiesa, e ancora Alda Merini, Liliana Segre, Enzo Jannacci e i volti di partigiani, sportivi e artisti che hanno lasciato un segno a Milano e non solo. Sui muri di questa parte di città nel Municipio 3 prende vita la storia italiana del Novecento, che parte dal movimento dei lavoratori e passa per i due conflitti mondiali e le grandi migrazioni, fino alle icone della musica rap.

Sabato, a guidare i visitatori ci saranno gli “Apprendisti Ciceroni”, un gruppo di studenti del liceo classico Berchet di Milano. Per entrambi i giorni, le visite si terranno dalle 10 alle 18, con turni ogni 15 minuti per gruppi da 10 persone. Il punto di ritrovo è in via Riccardo Pitteri 17 presso “Martino Midali”.