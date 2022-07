In centro a Milano arriveranno 50 street food 'amici dell'ambiente'

Permessi per 50 punti street food in centro a Milano, ma a patto che siano amici dell'ambiente. La giunta del Comune di Milano ha approvato le linee di indirizzo per i rilascio dei permessi, validi cinque anni, a venditori itineranti.

L'ultimo bando per regolamentare la vendita di cibo da parte di ambulanti nella zona centrale della città risale a cinque anni fa. Ora Palazzo Marino preparerà il nuovo bando. Per ottenere i permessi i mezzi dovranno essere lunghi al massimo 3,6 metri e con "un'estetica compatibile con il contesto urbano".

Quanto agli alimenti e ai piatti venduti, saranno privilegiati i truck con pietante della tradizione italiana e milanese, soprattutto a denominazione protetta come Dop e Igp. I candidati al bando saranno valutati sulla base della qualità dei progetti presentati tenendo conto di: originalità dei prodotti venduti, servizi complementari offerti, iniziative di economia circolare e di lotta allo spreco, ecosostenibilità del mezzo utilizzato, professionalità acquisite nel campo delle tecnologie alimentari. Gli operatori prescelti dovranno pagare il canone annuo per l'occupazione di suolo.